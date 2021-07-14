На Закарпатті 12-річна дівчинка врятувала чотирьох дітей під час потужної повені

Тетяна Тулайдан врятувала чотирьох дітей під час повені на Закарпатті / Фото facebook.com/poloskovofficial

12-річна дівчинка Тетяна Тулайдан під час потужної повені в селі Стебне в Рахівському районі Закарпатської області врятувала свого молодшого брата і трьох сусідських дітей. Тепер їй можуть дати премію Герой-рятувальник року.

Як розповів голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков у Faceboоk, коли вода стала стрімко затоплювати її будинок, батьків вдома не було, але дівчинка не розгубилася. Вона вимкнула електрику в будинку, взяла 7-річного брата Юру за руку і побігла до будинку своєї тітки. Там знаходилися ще троє переляканих дітей, а води в будинку вже було по коліно. Школярка забрала дітей, заспокоїла їх та провела на другий поверх свого будинку, де вони були в безпеці та чекали на дорослих.

"Подивіться в ці очі - в них немає страху. Це очі справжнього героя - Тетяни зі Стебного на Рахівщині. Юна дівчина, не побоявшись грози і страшної стихії, врятувала свого брата і трьох сусідських дітей", — написав Полосков.

За його словами, відважний вчинок Тетяни - це приклад для дорослих, який заслуговує того, щоби про нього знали всі.

"Я, як батько, навіть не можу уявити, що переживали в той момент батьки, яких не було вдома, і вони розуміли рівень небезпеки. Тетяна Тулайдан - маленька героїня з великим серцем", - зазначив він.

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Очільник Закарпаття додав, що звернувся до ДСНС України з проханням номінувати 12-річну Тетяну Тулайдан на премію "Герой-рятувальник року".

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