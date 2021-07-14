На Закарпатье 12-летняя девочка спасла четверых детей во время мощного наводнения

Татьяна Тулайдан спасла четверых детей во время наводнения на Закарпатье / Фото facebook.com/poloskovofficial

12-летняя девочка Татьяна Тулайдан во время мощного наводнения в селе Стебное в Раховском районе Закарпатской области спасла своего младшего брата и троих соседских детей. Теперь ей могут дать премию Герой-спасатель года.

Как рассказал председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков в Faceboоk, когда вода стала стремительно затапливать ее дом, родителей дома не было, но девочка не растерялась. Она выключила электричество дома, взяла 7-летнего брата Юру за руку и побежала к дому своей тети. Там находились еще трое испуганных детей, а воды в доме уже было по колено. Школьница забрала детей, успокоила их и провела на второй этаж своего дома, где они были в безопасности и ждали взрослых.

"Посмотрите в эти глаза — в них нет страха. Это глаза настоящего героя — Татьяны из Стебного на Раховщине. Юная девушка, не побоявшись грозы и страшной стихии, спасла своего брата и троих соседских детей", — написал Полосков.

По его словам, отважный поступок Татьяны — это пример для взрослых, который заслуживает того, чтобы о нем знали все.

"Я, как отец, даже не могу представить, что переживали в тот момент родители, которых не было дома, и они понимали уровень опасности. Татьяна Тулайдан — маленькая героиня с большим сердцем", — отметил он.

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Глава Закарпатья добавил, что обратился к ГосСЧС Украины с просьбой номинировать 12-летнюю Татьяну Тулайдан на премию "Герой-спасатель года".

Как сообщал Главред, в минувшие выходные непогода накрыла Карпаты. После сильного ливня и подтопления пропал 65-летний житель села Ясиня – мужчина мог стать жертвой стихии.

За несколько часов в Раховском районе выпала почти половина месячной нормы осадков. Горные потоки превратились в бурные реки. Затопило две сотни домов. Кроме того, наводнение размыло дорогу.

На одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - горе Поп Иван Черногорский- выпал град. Непогода бушевала, когда на горе было полсотни человек. Всем удалось скрыться.