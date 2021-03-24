На Закарпатті палає комплекс для переселенців за 120 млн

На Закарпатті почалася масштабна пожежа / ДСНС

На Закарпатті в селі Теребля горять два багатоквартирних будинки з комплексу, який був побудований за 120 мільйонів гривень для переселенців з Солотвино. Попередня причина пожежі - підпал сухої трави.

"Всього в Теребле побудовано 116 квартир у 8 багатоквартирних будинках, 17 індивідуальних будинків садибної забудови. Зведені також сучасні школа і дитячий садок. Мікрорайон в Теребле почали зводити за рахунок держави в 2011 році. Об'єкт призначався для переселення жителів смт. Солотвино із зони карстових провалів. Однак з Солотвино в новий комплекс переїхало всього кілька людей", - пише журналіст Віталій Глагола в Telegram.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, повідомлення про загоряння надійшло до служби порятунку о 15:06.

"Зараз на місці працюють 6 одиниць техніки та понад 30 рятувальників з пожежно-рятувальних підрозділів міст Тячів, Виноградів, Хуст та смт Вишково. Орієнтовна площа загоряння становить 1200 кв. м.", — розповіли надзвичайники.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в новому мікрорайоні було зайнято всього кілька індивідуальних будинків. Ще пара будинків були зайняті переселенцями з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За попередньою інформацією ДСНС, постраждалих від масштабної пожежі немає.

Як раніше повідомляв Главред: