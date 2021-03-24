На Закарпатье горит комплекс для переселенцев за 120 млн

На Закарпатье начался масштабный пожар / ГСЧС

На Закарпатье в селе Теребля горят два многоквартирных дома из комплекса, который был построен за 120 миллионов гривен для переселенцев из Солотвино. Предварительная причина пожара - поджог сухой травы.

"Всего в Теребле построено 116 квартир в 8 многоквартирных домах, 17 индивидуальных домов усадебной застройки. Возведены также современные школа и детский сад. Микрорайон в Теребле начали возводить за счет государства в 2011 году. Объект предназначался для переселения жителей пгт. Солотвино из зоны карстовых провалов. Однако с Солотвино в новый комплекс переехало всего несколько человек", - пишет журналист Виталий Глагола в Telegram.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании поступило в Службу спасения в 15:06.

"Сейчас на месте работают 6 единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково. Ориентировочная площадь возгорания составляет 1200 кв. М.", — рассказали чрезвычайники.

Как сообщают местные СМИ, в новом микрорайоне было занято всего несколько индивидуальных домов. Еще пара домов были заняты переселенцами с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По предварительной информации ГСЧС, пострадавших от масштабного пожара нет.

Как ранее сообщал Главред: