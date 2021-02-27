В СИЗО, где удерживают активиста Стерненко, вспыхнул пожар

В одесском СИЗО произошел пожар / УНИАН

В то время как в столице под Офисом президента происходили митинги сторонников Сергея Стерненко, в одесском СИЗО, где содержится активист, произошел пожар, который удалось оперативно потушить, сообщил отдел коммуникации государственной уголовно-исполнительнойй службы.

Возгорание было в пищевом блоке СИЗО, его быстро ликвидировали. Вследствие инцидента никто не пострадал. Позже видео опубликовало местное издание Думская.

В Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний рассказали, что пожар произошел в 19:50 в результате неосторожного обращения с огнем. Возгорание произошло в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, которое примыкает к пищеблоку государственного учреждения "Одесский следственный изолятор".

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В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 кв.м.

"Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме. Пожар ликвидирован в 20:40", - сказано в сообщении.

Дело Стерненко - о чем сообщалось ранее: