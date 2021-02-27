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В полиции Киева высказались о протестах сторонников Стерненко

27 февраля 2021, 19:05

Во время акций протеста в Киеве не было зафиксировано правонарушений. Полицейские после завершения протестов продолжили обеспечивать правопорядок.

В полиции рассказали подробности протестов

В Киеве сегодня прошли акции протеста с требованием освобождения активиста Сергея Стерненко и фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Правоохранители рассказали, были ли зафиксированы правонарушения, сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, во время сегодняшних акций протеста в Киеве не было зафиксировано правонарушений. Полицейские после завершения протестов продолжили обеспечивать правопорядок на улицах Киева.

"Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, в частности полиции диалога, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - добавили в полиции.

новости Киева полиция Сергей Стерненко
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