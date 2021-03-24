В центре Киева разбушевался мощный пожар, перекрыто движение

В Киеве в ресторане произошел мощный пожар / kyiv.dsns.gov.ua

В центре Киева в среду, 24 марта, произошел пожар в двухэтажном здании, в котором находится кафе-бар – загорелась крыша, огонь охватил сотни квадратных метров, эвакуированы 10 человек.

Пожар случился по адресу ул. Саксаганского, 38, спасатели узнали о возгорании в 14:10, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

К ликвидации пожара привлечены 14 единиц техники и 54 человека личного состава. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Из-за пожара движение по Саксаганского перекрыто на участке между ул. Антоновича и ул. Владимирской, сообщает Telegram-канал Київ•Трафік.

В киевском ресторане произошел мощный пожар / kyiv.dsns.gov.ua

В 15:19 возгорание локализовали на площади 300 квадратных метров, говорится на канале Киевской городской госадминистрации в Telegram.

По сведениям спасателей, пожар на Саксаганского ликвидировали в 15:57. Причина возгорания пока неизвестна.

Движение в центре столицы было восстановлено.