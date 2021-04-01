На Закарпатті підлітки жорстоко побили ветерана АТО

Постраждав 28-річний ветеран АТО / mukachevo.net

Вночі у вівторок, 30 березня, в цілодобовому магазині АТБ в місті Береговому Закарпатської області п'ятеро людей ромської національності спровокували конфлікт з двома чоловіками. Виникла бійка, внаслідок якої постраждав 28-річний ветеран АТО.

Як повідомили у пресслужбі поліції, повідомлення про конфлікт надійшло в поліцію о другій годині ночі. За словами потерпілого, у нього виникла суперечка з двома незнайомими підлітками, які вдарили його каменем. Після цього вони побігли за підтримкою до своїх старших товаришів, які за кілька хвилин повернулися на місце події та завдали чоловікові тілесних ушкоджень.

Медики діагностували у потерпілого перелом щелепи, забій волосистої частини голови та травми м'яких тканин голови, повідомляє mukachevo.net.

Поліцейські опитали свідків події та подивилися записи камер спостереження. Правопорушників, які безпосередньо наносили тілесні ушкодження, встановили та розшукали. Ними виявилися 14-ти і 17-річний місцеві жителі.

Ветерана АТО відправили на проходження судово-медичної експертизи, за результатами якої діям зловмисників дадуть відповідну правову кваліфікацію.

Досудове розслідування, порушене за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), триває. Санкція даної статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 3 років.

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