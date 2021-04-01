На Закарпатье подростки жестоко избили ветерана АТО

Подростки сначала ударили мужчину камнем, а потом побежали за подмогой.
Ночью во вторник, 30 марта, в круглосуточном магазине АТБ в городе Берегово Закарпатской области пять человек ромской национальности спровоцировали конфликт с двумя мужчинами. Возникла драка, в результате которой пострадал 28-летний ветеран АТО.
Как сообщили в пресс-службе полиции, сообщение о конфликте поступило в полицию в два часа ночи. По словам потерпевшего, у него возник спор с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. После этого они побежали за поддержкой к своим старшим товарищам, которые через несколько минут вернулись на место происшествия и нанесли мужчине телесные повреждения.
Медики диагностировали у пострадавшего перелом челюсти, ушиб волосистой части головы и травмы мягких тканей головы, сообщает mukachevo.net.
Полицейские опросили свидетелей происшествия и посмотрели записи камер наблюдения. Правонарушителей, которые непосредственно наносили телесные повреждения, установили и разыскали. Ими оказались 14-ти и 17-летний местные жители.
Ветерана АТО отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой действиям злоумышленников будет дана соответствующая правовая квалификация.
Досудебное расследование, открытое по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение), продолжается. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
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