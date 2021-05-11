На Закарпатті злочинець влаштував стрілянину по дітям

На Закарпатті сталася стрілянина / відкриті джерела

На Закарпатті поліцейські затримали чоловіка, який влаштував біля міста Іршава стрілянину по людям, серед яких були маленькі діти та втік із місця події, повідомляє пресслужба поліції області.

Інцидент трапився в селі Собатин під Іршавою, де чоловік на мікроавтобусі Mercedes-Benz почав стріляти у бік людей.

"Вчора, 10 травня, близько 22 години подзвонили жителі села Собатин, недалеко від Іршави, і повідомили, що невідомий чоловік на мікроавтобусі Mercedes-Benz почав стріляти в бік людей, серед яких були й діти, а потім зник із місця події", - йдеться в повідомленні.

Менше ніж за годину зловмисника затримали в селі Сільце. Ним виявився 31-річний місцевий житель. На місці події слідчі вилучили відстріляні гільзи.

Крім того, в машині у підозрюваного слідчі виявили пістолет і патрони, розкидані по салону. Походження зброї буде встановлено після проведення експертизи.

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За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Машину у власника вилучено та поміщено на штрафмайданчик місцевої поліції.

Самого ж зловмисника затримали і помістили до ізолятору тимчасового утримання. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

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