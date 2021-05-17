На Запорізьку область обрушився величезний град і влаштував "армагеддон"

У Мелітополі величезний град побив фруктові дерева.
Запорізьку область в ніч з 16 на 17 травня накрила негода. Як пишуть місцеві ЗМІ, Мелітополь опинився в полоні страшної погоди.
Місцеві жителі зняли нічну подію на відео. Сильний дощ заливав вулиці, град побив деякі фруктові дерева.
Повідомляється, що такої обложної зливи з громом, градом і блискавками мелітопольці вже давно не пам'ятають.
Місцеві жителі показали фотографії граду, який супроводжувався дощем і блискавками.
Спочатку йшов дрібний - розміром з монету, а потім зовсім великий - як волоський горіх.
Град також випав у Степногірську Василівського району.
Місцева мешканка Валентина Анпілова на своїй сторінці в Facebook опублікувала фотографії граду, який вона побачила у себе у дворі.
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Жінка зазначає, що на вулицю вона вийшла аж через чотири години після дощу.
Погода в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Про настання літнього тепла говорити рано, заявив провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило і розповів, якою буде погода в Україні до кінця травня 2021.
- Погода в Україні на вихідних, 15 і 16 травня 2021, буде теплою, але часто дощовою. З початком нового тижня в країну прийде невелике похолодання.
- Погода в Україні влітку 2021 буде аномально спекотною. За прогнозом синоптиків і кліматологів, особливо несприятливі кліматичні умови очікують жителів і аграріїв степової зони.
- Експерт вважає, що в Україні літо стане довшим, а зими може зовсім не бути.