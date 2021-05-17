На Запорізьку область обрушився величезний град і влаштував "армагеддон"

Град обрушився на Мелітополь / pixabay

Запорізьку область в ніч з 16 на 17 травня накрила негода. Як пишуть місцеві ЗМІ, Мелітополь опинився в полоні страшної погоди.

Місцеві жителі зняли нічну подію на відео. Сильний дощ заливав вулиці, град побив деякі фруктові дерева.

Повідомляється, що такої обложної зливи з громом, градом і блискавками мелітопольці вже давно не пам'ятають.

Місцеві жителі показали фотографії граду, який супроводжувався дощем і блискавками.

Спочатку йшов дрібний - розміром з монету, а потім зовсім великий - як волоський горіх.

Град також випав у Степногірську Василівського району.

Місцева мешканка Валентина Анпілова на своїй сторінці в Facebook опублікувала фотографії граду, який вона побачила у себе у дворі.

читайте такожУкраїну заллє дощами і прогріє до +28

Жінка зазначає, що на вулицю вона вийшла аж через чотири години після дощу.

Погода в Україні - про що раніше повідомляв Главред: