На Запорожскую область обрушился огромный град и устроил "армагеддон"

В Мелитополе огромный град побил фруктовые деревья.
Запорожскую область в ночь с 16 на 17 мая накрыла непогода. Как сообщают местные СМИ, Мелитополь оказался в плену страшной погоды.
Местные жители сняли ночное событие на видео. Сильный дождь заливал улицы, град побил некоторые фруктовые деревья.
Сообщается, что такого обложного ливня с громом, градом и молниями мелитопольцы уже давно не помнят.
Местные жители показали фотографии града, который сопровождался дождем и молниями. Сначала шел мелкий – размером с монету, а потом совсем большой – как грецкий орех.
Град также выпал в Степногорске Васильевского района.
Местная жительница Валентина Анпилова на своей странице в Facebook опубликовала фотографии града, который она увидела у себя во дворе.
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Женщина отмечает, что на улицу она вышла аж через четыре часа после дождя.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- О наступлении летнего тепла говорить рано, заявил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло и рассказал, какой будет погода в Украине до конца мая 2021.
- Погода в Украине на выходных, 15 и 16 мая 2021, будет теплой, но зачастую дождливой. С началом новой недели в страну придет небольшое похолодание.
- Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.
- Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.