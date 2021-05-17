На Запорожскую область обрушился огромный град и устроил "армагеддон"

Град обрушился на Мелитополь / pixabay

Запорожскую область в ночь с 16 на 17 мая накрыла непогода. Как сообщают местные СМИ, Мелитополь оказался в плену страшной погоды.

Местные жители сняли ночное событие на видео. Сильный дождь заливал улицы, град побил некоторые фруктовые деревья.

Сообщается, что такого обложного ливня с громом, градом и молниями мелитопольцы уже давно не помнят.

Местные жители показали фотографии града, который сопровождался дождем и молниями. Сначала шел мелкий – размером с монету, а потом совсем большой – как грецкий орех.

Град также выпал в Степногорске Васильевского района.

Местная жительница Валентина Анпилова на своей странице в Facebook опубликовала фотографии града, который она увидела у себя во дворе.

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Женщина отмечает, что на улицу она вышла аж через четыре часа после дождя.

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