Над скандальною дисертацією Киви нависла загроза: у Авакова розкрили деталі

Враховуючи великий суспільний резонанс, експертна рада може відправити роботу нардепа ОПЗЖ на повторну експертизу.
Народного депутата від партії Опозиційна платформа - За життя Іллю Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, а саму наукову роботу піддадуть "глибинній перевірці".
Як пояснив радник міністра внутрішніх справ України, доктор філософії в галузі Право Володимир Мартиненко, якщо під час написання експертного висновку виникають певні сумніви, роботу відправляють на повторну експертизу. Повторний захист проходить вже в іншій спецраді якогось іншого вишу, передає Obozrevatel.
"Враховуючи великий суспільний резонанс, я припускаю, що експертна рада відправить роботу Киви на повторну експертизу, тобто на повторний захист", – зазначив він.
Мартиненко сумнівається, що в результаті всіх цих процесів Киві присвоять наукове звання "кандидат наук".
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Скандал з дисертацією Іллі Киви-про що раніше писав Главред:
- 26 квітня народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Механізми державного управління. Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.
- Під час захисту дисертації Кива осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат". На що Кива відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
- У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Кива став кандидатом наук.
- Журналісти Bihus.Info прочитали дисертацію Киви і з'ясували, що з нею не так. Виявилося, що нардеп ОПЗЖ не брав участі в науково-практичних конференціях, хоча і вказував їх у своїй дисертації, а одна з довідок виявилася фальшивою.
- Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності має намір впроваджувати в практичну діяльність наукову роботу Іллі Киви.