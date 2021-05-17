Над скандальною дисертацією Киви нависла загроза: у Авакова розкрили деталі

Киву можуть відправити на повторний захист дисертації / УНІАН

Народного депутата від партії Опозиційна платформа - За життя Іллю Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, а саму наукову роботу піддадуть "глибинній перевірці".

Як пояснив радник міністра внутрішніх справ України, доктор філософії в галузі Право Володимир Мартиненко, якщо під час написання експертного висновку виникають певні сумніви, роботу відправляють на повторну експертизу. Повторний захист проходить вже в іншій спецраді якогось іншого вишу, передає Obozrevatel.

"Враховуючи великий суспільний резонанс, я припускаю, що експертна рада відправить роботу Киви на повторну експертизу, тобто на повторний захист", – зазначив він.

Мартиненко сумнівається, що в результаті всіх цих процесів Киві присвоять наукове звання "кандидат наук".

читайте такожКива відзначився новим перлом, порівнявши себе з Галілеєм і Коперником

Скандал з дисертацією Іллі Киви-про що раніше писав Главред: