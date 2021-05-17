Над скандальной диссертацией Кивы нависла угроза: у Авакова раскрыли детали

Киву могут отправить на повторную защиту диссертации / УНИАН

Народного депутата от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илью Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, а саму научную работу подвергнут "глубинной проверке".

Как объяснил советник министра внутренних дел Украины, доктор философии в области Право Владимир Мартыненко, если во время написания экспертного заключения возникают определенные сомнения, работу отправляют на повторную экспертизу. Повторная защита проходит уже в другом спецсовете какого-то другого вуза, передает Obozrevatel.

"Учитывая большой общественный резонанс, я предполагаю, что экспертный совет отправит работу Кивы на повторную экспертизу, то есть на повторную защиту", – отметил он.

Мартыненко сомневается, что в результате всех этих процессов Киве присвоят научное звание "кандидат наук".

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