Над скандальной диссертацией Кивы нависла угроза: у Авакова раскрыли детали

Учитывая большой общественный резонанс, экспертный совет может отправить работу нардепа ОПЗЖ на повторную экспертизу.
Народного депутата от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илью Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, а саму научную работу подвергнут "глубинной проверке".
Как объяснил советник министра внутренних дел Украины, доктор философии в области Право Владимир Мартыненко, если во время написания экспертного заключения возникают определенные сомнения, работу отправляют на повторную экспертизу. Повторная защита проходит уже в другом спецсовете какого-то другого вуза, передает Obozrevatel.
"Учитывая большой общественный резонанс, я предполагаю, что экспертный совет отправит работу Кивы на повторную экспертизу, то есть на повторную защиту", – отметил он.
Мартыненко сомневается, что в результате всех этих процессов Киве присвоят научное звание "кандидат наук".
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Скандал с диссертацией Ильи Кивы – о чем ранее писал Главред:
- 26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.
- Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
- Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.
- Журналисты Bihus.Info прочитали диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.
- Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности намерен внедрять в практическую деятельность научную работу Ильи Кивы.