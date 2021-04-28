Кива объяснил, зачем ему понадобилась ученая степень

Нардеп рассказал, что потратил на диссертацию шесть лет своей жизни. Идея написать работу пришла ему в голову после того, как в МВД началась переаттестация.
Народный избранник от Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива, который защитил научную диссертацию, заявил, что сделал это в первую очередь для своего сына - чтобы ему было, кем гордиться и на кого равняться.
По его словам, он потратил на диссертацию шесть лет своей жизни. Идея написать работу пришла ему в голову после того, как в Министерстве внутрених дел началась переаттестация сотрудников и выяснилось, что в ней много перекосов.
Нардеп заявил журналистам, что надбавка за учёную степень его не интересует.
Кива добавил, что после скандала с диссертацией его научного руководителя уволили. Уточнить, кто был руководителем, нардеп отказался.
Нардеп ОПЗЖ также объяснил, что журналистов не пустили на защиту его научной работы из-за карантинных ограничений "красной зоны".
"Я говорил, что выйду на улицу и там, как обычно, "обуемся" в ваши одежды, превратимся в идиотов и дальше будем отбивать чечетку и веселить народ. Я прекрасно понимаю зависимость отдельных СМИ от их финансовых кошельков. Могу сказать, кто с чьего кармана ест. И конечно же в ВР пидор@сов больше, чем это нужно даже в самом грязном месте. Так, как был готов я, не был готов за последние 10 лет никто", - заявил он.
Скандал с диссертацией Ильи Кивы – о чем ранее писал Главред:
- 26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.
- Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
- Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.
- Журналисты Bihus.Info прочитали диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.
- Народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина, которая является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины, заявила, что диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование.