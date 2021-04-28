Кива объяснил, зачем ему понадобилась ученая степень

Илья Кива рассказал, что его вдохновило писать диссертацию / УНИАН

Народный избранник от Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива, который защитил научную диссертацию, заявил, что сделал это в первую очередь для своего сына - чтобы ему было, кем гордиться и на кого равняться.

По его словам, он потратил на диссертацию шесть лет своей жизни. Идея написать работу пришла ему в голову после того, как в Министерстве внутрених дел началась переаттестация сотрудников и выяснилось, что в ней много перекосов.

Нардеп заявил журналистам, что надбавка за учёную степень его не интересует.

Кива добавил, что после скандала с диссертацией его научного руководителя уволили. Уточнить, кто был руководителем, нардеп отказался.

Нардеп ОПЗЖ также объяснил, что журналистов не пустили на защиту его научной работы из-за карантинных ограничений "красной зоны".

"Я говорил, что выйду на улицу и там, как обычно, "обуемся" в ваши одежды, превратимся в идиотов и дальше будем отбивать чечетку и веселить народ. Я прекрасно понимаю зависимость отдельных СМИ от их финансовых кошельков. Могу сказать, кто с чьего кармана ест. И конечно же в ВР пидор@сов больше, чем это нужно даже в самом грязном месте. Так, как был готов я, не был готов за последние 10 лет никто", - заявил он.

Скандал с диссертацией Ильи Кивы – о чем ранее писал Главред: