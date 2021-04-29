Скандальную диссертацию Кивы будут внедрять на практике - документ

В Верховной Раде воспользуются результатами научной диссертации Кивы / УНИАН

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности намерен внедрять в практическую деятельность научную работу депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Ильи Кивы.

Соответствующую справку подписал глава комитета Денис Монастырский (Слуга народа). Об этом в Facebook сообщил активист Николай Выговский.

"Результаты научного исследования Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности, изложенные Кивой, вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность комитета", – говорится в документе.

Выговский также опубликовал документ, подписанный Монастырским. Документ датирован 25 января 2021.

facebook.com/vyhovsky.m

Как отреагировали в соцсети:

"Эта справка тоже заслуживает кандидатской".

"После этого кросс-профессиональная психологически филологическая диссертация Монастырского должна называться "Влияние прутня киви во рту председателя комитета Совета на самооценку председателя комитета Совета или этимология слова "буэ".

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