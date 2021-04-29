Скандальную диссертацию Кивы будут внедрять на практике - документ

Монастырский подписал справку, в которой говорится, что результаты научного исследования вызвали интерес комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности намерен внедрять в практическую деятельность научную работу депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Ильи Кивы.
Соответствующую справку подписал глава комитета Денис Монастырский (Слуга народа). Об этом в Facebook сообщил активист Николай Выговский.
"Результаты научного исследования Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности, изложенные Кивой, вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность комитета", – говорится в документе.
Выговский также опубликовал документ, подписанный Монастырским. Документ датирован 25 января 2021.
Как отреагировали в соцсети:
"Эта справка тоже заслуживает кандидатской".
"После этого кросс-профессиональная психологически филологическая диссертация Монастырского должна называться "Влияние прутня киви во рту председателя комитета Совета на самооценку председателя комитета Совета или этимология слова "буэ".
Скандал с диссертацией Ильи Кивы – о чем ранее писал Главред:
- 26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.
- Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
- Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.
- Журналисты Bihus.Info прочитали диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.
- Народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина, которая является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины, заявила, что диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование.