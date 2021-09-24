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"Треба дати в око, щоби ви замовкли?": Друзенко і Милованов посварилися в прямому ефірі

24 вересня 2021, 06:48

Конфлікт виник під час обговорення антиолігархічного закону. Друзенко дорікнув Мілованова через те, що той поводиться так, ніби він "серед папуасів".

Милованов і Друзенко посварилися в прямому ефірі / скриншот

Радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов посварився з юристом Геннадієм Друзенком в прямому ефірі програми Право на владу на каналі 1+1. Конфлікт виник під час обговорення антиолігархічного закону. Звучали навіть погрози рукоприкладства.

Друзенко попросив Милованова ставитися до нього з повагою, враховуючи його вік і наукові ступені. У відповідь радник глави Офісу президента назвав таку пропозицію "ейджизмом".

"Так я ж не кажу, що ви молокосос? Не кажу. Це не ейджизм ", — парирував Друзенко.

Юрист дорікнув Милованова через те, що той, позиціонуючи себе, як американський вчений, поводиться так, ніби він "серед папуасів", і додав, що розуміє, чому колишній секретар РНБО Олександр Данилюк поставив йому синець під оком.

"Треба дати в око, щоби ви замовкли? Так я дам, дуже просто", - сказав Милованову Друзенко.

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Друзенко неодноразово просив Милованова не перебивати його і назвав "нахабством", який не знає елементарних правил вихованості.

Потім юрист спробував продовжити свою думку, але Милованов не дав йому закінчити, перебивши його фразою: "Це знову популізм. Із серії "поки Ахметов не сидить...".

На цьому ведучій ток-шоу Наталії Мосейчук довелося припинити цю дискусію.

Як Данилюк вдарив в око Милованова в день народження

Наприкінці липня Тимофій Милованов розповів про те, що колишній секретар РНБО Олександр Данилюк запросив його на свій день народження. Однак потім під час суперечки з приводу відсторонення кандидатури Данилюка від конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки колишній секретар РНБО завдав йому удар.

Чиновник назвав свого опонента "гопником", а не "реформатором", який в якості аргументів використовує методи з 1990-х років.

У свою чергу, Данилюк в коментарі ЗМІ назвав Милованова людиною "без репутації і совісті". За його словами, конфлікт на своєму дні народження він коментувати не має наміру. Причому політику "абсолютно все одно", чи буде Милованов писати на нього заяву в поліцію.

читайте також"Бабуся української корупції": Милованов поскандалив з Тимошенко в прямому ефірі

Як повідомляв Главред, раніше народний депутат Сергій Шахов ("Довіра") і радник глави Офісу президента Тимофій Милованов посварилися в прямому ефірі на каналі Україна 24. Політики намагалися з'ясувати, хто з них більше відноситься до "еліти". У хід пішли претензії щодо засобів пересування.

viber
Геннадій Друзенко новини України Тимофій Милованов закон про олігархів
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