"Треба дати в око, щоби ви замовкли?": Друзенко і Милованов посварилися в прямому ефірі

Конфлікт виник під час обговорення антиолігархічного закону. Друзенко дорікнув Мілованова через те, що той поводиться так, ніби він "серед папуасів".
Радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов посварився з юристом Геннадієм Друзенком в прямому ефірі програми Право на владу на каналі 1+1. Конфлікт виник під час обговорення антиолігархічного закону. Звучали навіть погрози рукоприкладства.
Друзенко попросив Милованова ставитися до нього з повагою, враховуючи його вік і наукові ступені. У відповідь радник глави Офісу президента назвав таку пропозицію "ейджизмом".
"Так я ж не кажу, що ви молокосос? Не кажу. Це не ейджизм ", — парирував Друзенко.
Юрист дорікнув Милованова через те, що той, позиціонуючи себе, як американський вчений, поводиться так, ніби він "серед папуасів", і додав, що розуміє, чому колишній секретар РНБО Олександр Данилюк поставив йому синець під оком.
"Треба дати в око, щоби ви замовкли? Так я дам, дуже просто", - сказав Милованову Друзенко.
Друзенко неодноразово просив Милованова не перебивати його і назвав "нахабством", який не знає елементарних правил вихованості.
Потім юрист спробував продовжити свою думку, але Милованов не дав йому закінчити, перебивши його фразою: "Це знову популізм. Із серії "поки Ахметов не сидить...".
На цьому ведучій ток-шоу Наталії Мосейчук довелося припинити цю дискусію.
Як Данилюк вдарив в око Милованова в день народження
Наприкінці липня Тимофій Милованов розповів про те, що колишній секретар РНБО Олександр Данилюк запросив його на свій день народження. Однак потім під час суперечки з приводу відсторонення кандидатури Данилюка від конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки колишній секретар РНБО завдав йому удар.
Чиновник назвав свого опонента "гопником", а не "реформатором", який в якості аргументів використовує методи з 1990-х років.
У свою чергу, Данилюк в коментарі ЗМІ назвав Милованова людиною "без репутації і совісті". За його словами, конфлікт на своєму дні народження він коментувати не має наміру. Причому політику "абсолютно все одно", чи буде Милованов писати на нього заяву в поліцію.
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Як повідомляв Главред, раніше народний депутат Сергій Шахов ("Довіра") і радник глави Офісу президента Тимофій Милованов посварилися в прямому ефірі на каналі Україна 24. Політики намагалися з'ясувати, хто з них більше відноситься до "еліти". У хід пішли претензії щодо засобів пересування.