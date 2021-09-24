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"Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали?": Друзенко и Милованов повздорили в прямом эфире

24 сентября 2021, 06:48
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Конфликт возник во время обсуждения антиолигархического закона. Друзенко упрекнул Милованова за то, что тот ведет себя, "как среди папуасов".

Милованов
Милованов и Друзенко повздорили в прямом эфире / скриншот

Советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов повздорил с юристом Геннадием Друзенко в прямом эфире программы Право на владу на канале 1+1. Конфликт возник во время обсуждения антиолигархического закона. Звучали даже угрозы рукоприкладства.

Друзенко попросил Милованова относиться к нему с уважением, учитывая его возраст и научные степени. В ответ советник главы Офиса президента назвал такое предложение "эйджизмом".

"Так я же не говорю, что вы молокосос? Не говорю. Это не эйджизм ", — парировал Друзенко.

Юрист упрекнул Милованова за то, что тот, позиционируя себя, как американский ученый, ведет себя, "как среди папуасов", и добавил, что понимает, почему бывший секретарь СНБО Александр Данилюк поставил ему синяк под глазом.

"Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали? Так я дам, очень просто", — сказал Милованову Друзенко.

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Друзенко неоднократно просил Милованова не перебивать его и назвал "нахалом", который не знает элементарных правил воспитанности.

Потом юрист попытался продолжить свою мысль, но Милованов не дал ему закончить, перебив его фразой: "Это снова популизм. Из серии "пока Ахметов не сидит...".

На этом ведущей ток-шоу Наталье Мосейчук пришлось прекратить эту дискуссию.

Как Данилюк ударил в глаз Милованова в день рождения

В конце июля Тимофей Милованов рассказал о том, что бывший секретарь СНБО Александр Данилюк пригласил его на свой день рождения. Однако потом во время спора по поводу отстранения кандидатуры Данилюка от конкурса на должность председателя Бюро экономической безопасности бывший секретарь СНБО нанес ему удар.

Чиновник назвал своего оппонента "гопником", а не "реформатором", который в качестве аргументов использует методы из 1990-х годов.

В свою очередь, Данилюк в комментарии СМИ назвал Милованова человеком "без репутации и совести". По его словам, конфликт на своем дне рождения он комментировать не намерен. Причем политику "абсолютно все равно", будет ли Милованов писать на него заявление в полицию.

Читайте также"Бабушка украинской коррупции": Милованов поскандалил с Тимошенко в прямом эфире

Как сообщал Главред, ранее народный депутат Сергей Шахов ("Довіра") и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов устроили перепалку в прямом эфире на канале Украина 24. Политики пытались выяснить, кто из них больше относится к "элите". В ход пошли претензии относительно средств передвижения.

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Геннадий Друзенко новости Украины Тимофей Милованов закон об олигархах
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