"Гопник из 90-х" и "человек без совести": почему подрались Данилюк и Милованов

Милованов и Данилюк подрались на дне рождения бывшего секретаря СНБО / Facebook.com/vik.chumak

Поход советника главы Офиса президента Тимофея Милованова на день рождения бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка завершился дракой с именинником. Комментируя инцидент, Милованов назвал бывшего чиновника "гопником, а не реформатором" и заявил, что тот действовал так, как делали в 1990-х. Данилюк, в свою очередь, не намерен говорить о ситуации и назвал бывшего министра экономики "человеком без репутации".

На своей странице в социальной сети Facebook Милованов рассказал о том, что Данилюк пригласил его на свой день рождения. Однако потом во время спора по поводу отстранения кандидатуры Данилюка от конкурса на должность председателя Бюро экономической безопасности бывший секретарь СНБО нанес ему удар.

Чиновник назвал своего оппонента "гопником", а не "реформатором", который в качестве аргументов использует методы из 1990-х годов.

"Кандидат (Данилюк) говорит, что он реформатор, а на комиссию оказывали давление, чтобы его отстранить. Однако "давит" - сам реформатор. И тогда это уже не реформатор, а гопник", - считает Милованов.

Также он добавил, что ситуация с Данилюком не повлияет на конкурсную комиссию, а закон нарушаться не будет.

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"Мой совет "таким кандидатам": вести борьбу не в ФБ или физически, а в правовом поле, если, конечно, хватает компетентности", - отметил чиновник.

Александр Данилюк в комментарии изданию Страна назвал Милованова человеком "без репутации и совести". По его словам, конфликт на своем дне рождения он комментировать не намерен. Причем политику "абсолютно все равно", будет ли Милованов писать на него заявление в полицию.

"Я не буду давать никаких комментариев, слишком много внимания этому человеку. Пусть он бегает рассказывает, как он это видит, меня это не интересует. Человек без репутации и без совести. Я даже не хочу на него никак реагировать", - подчеркнул Александр Данилюк.

Драка Данилюка и Милованова

О конфликте бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова и экс-секретаря СНБО Александра Данилюка стало известно поздно вечером 30 июля. У Данилюка был день рождения, на который он пригласил Милованова. За некоторое время до инцидента советник руководителя ОП публиковал у себя в Facebook фотографию с мероприятия.

Однако спустя какое-то время произошел конфликт: сначала они отошли поговорить, после чего произошла словесная перепалка. Как утверждают журналисты, Милованов и Данилюк поссорились из-за того, чтоб бывшего секретаря СНБО за два дня до инцидента не допустили к участию в конкурсе по отбору главы Бюро экономической безопасности. Комиссию возглавляет Милованов. В какой-то момент Милованов заявил, что Данилюк работал на Януковича, а тот в ответ назвал его "подонком" и сказал, что был на Майдане "с первых дней".

Разговор Данилюка и Милованова / Facebook.com/vik.chumak

Позже на странице Милованова в Facebook была опубликована фотография, на которой чиновник прикрывает ладонью левый глаз. Тогда же стало известно, что удар ему нанес Данилюк.

Милованов после драки / Facebook Тимофея Милованова

Информацию подтвердил изданию Страна сам Милованов. По его словам, государственные деятели действительно спорили о законности недопуска Данилюка к конкурсу на должность главы ВЭБ. Милованов назвал Данилюка "неадеватным" и сказал, что тот в процессе дискуссии стал "обзываться".

"Его близко нельзя подпускать к госслужбе. Он (Данилюк ) неадекватный. Мы спорили, законно ли было решение комиссии о его недопуске. Я сказал, что законно. Потом он начал обзываться. Не помню, как именно. Говорил что-то про принципы, и про то, что у него большой политический опыт", - уточнил Милованов.Читайте также"Бабушка украинской коррупции": Милованов поскандалил с Тимошенко в прямом эфире

Чиновник сказал, что в результате конфликта у него разбита бровь и болит голова. К врачам он не обращался.

"Сидел целый вечер со льдом. Завтра посмотрим. Будет болеть голова, пойду к врачу", - подчеркнул Милованов, на тот момент еще не решивший, будет ли писать заявление в полицию.

Добавим, за день до конфликта Милованов и Данилюк устроили словесную перепалку в эфире 24 канала, причиной которой стало отстранение кандидатуры Данилюка от участия в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности. Данилюк обвинил комиссию в манипуляциях, а Милованов с такими обвинениями не согласился.