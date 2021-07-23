"Я приехал на самокате, а вы - на Maybach": Милованов и Шахов сцепились в прямом эфире

Милованов обвинил Шахова в том, что он ездит на элитном авто, а сам рассказывает о бедности украинцев / скриншот

Народный депутат Сергей Шахов ("Довіра") и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов устроили перепалку в прямом эфире на телевидении.

Конфликт произошел в эфире программы Народ проти з Натальей Влащенко на канале Украина 24. Милованов обвинил Шахова в том, что он ездит на элитном авто, а сам рассказывает о бедности украинцев.

"Сергей, на какой машине вы сюда приехали? Я приехал на самокате, а вы на чем? На Maybach?", – сказал советник главы ОП.

Шахов сказал, что приехал на авто марки Toyota. По его словам, машина проехала 100 тысяч километров.

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К слову, народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура в своем Telegram-канал опубликовал фото Милованова, который передвигался по правительственному кварталу на самокате.

Милованов на самокате / t.me/kachuratut

Как сообщал Главред, народный депутат от фракции Слуга народа Даниил Гетманцев вступил в жесткую перепалку с бывшим вице-премьер-министром Павелом Розенко. Политики поругались в прямом эфире канала Украина 24, обсуждая ситуацию с тарифами и зарплатами в Украине.

Оппоненты в ходе жесткого разговора перешли на личности и не стеснялись в выражениях. При этом политики обвиняли друг друга во лжи и манипуляциях.

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