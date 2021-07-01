"Вопите, как сумасшедший": "слуга народа" и экс-вице-премьер сцепились в прямом эфире

Даниил Гетманцев / УНИАН

Народный депутат от фракции Слуга народа Даниил Гетманцев вступил в жесткую перепалку с бывший вице-премьер-министром Павелом Розенко.

Политики поругались в прямом эфире канала Украина 24, обсуждая ситуацию с тарифами и зарплатами в Украине.

Отметим, что оппоненты в ходе жесткого разговора перешли на личности и не стеснялись в выражениях.

При этом политики обвиняли друг друга во лжи и манипуляциях.

Перепалка Гетманцева и Розенко:

Гетманцев : "Меня очень возмущает то, когда представители прошлой власти так вызывающе возмущаются повышению тарифов и уменьшению зарплат. Вы знаете, насколько увеличились тарифы за 5 месяцев 2019 года и 5 месяцев 2021 года – на 13%".

: "Меня очень возмущает то, когда представители прошлой власти так вызывающе возмущаются повышению тарифов и уменьшению зарплат. Вы знаете, насколько увеличились тарифы за 5 месяцев 2019 года и 5 месяцев 2021 года – на 13%". Розенко : "Какие 13%? Вам Минэкономики говорит, что 46%. Вы прямо лжете людям. Вы обещали уменьшение тарифов. Где уменьшение тарифов?".

: "Какие 13%? Вам Минэкономики говорит, что 46%. Вы прямо лжете людям. Вы обещали уменьшение тарифов. Где уменьшение тарифов?". Гетманцев : "Если вы будете вопить, как сумасшедший, мы с вами ни до чего не договоримся".

: "Если вы будете вопить, как сумасшедший, мы с вами ни до чего не договоримся". Розенко : "Скажите людям, где уменьшение тарифов?".

: "Скажите людям, где уменьшение тарифов?". Гетманцев : "Помолчите, помолчите", - сказал ему слуга народа".

: "Помолчите, помолчите", - сказал ему слуга народа". Розенко : "Нет, не помолчу".

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Напомним, ранее в прямом телеэфире между журналистом Дмитрием Гордоном и бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым произошла жесткая перепалка.

Оппоненеты поругались в прямом эфире на канале 1+1 после того, как Гордон напомнил о том, что Милованов называл себя "дебилом".