"Вопите, как сумасшедший": "слуга народа" и экс-вице-премьер сцепились в прямом эфире

Даниил Гетманцев и Павел Розенко обвинили друг друга во лжи и манипуляциях.
Народный депутат от фракции Слуга народа Даниил Гетманцев вступил в жесткую перепалку с бывший вице-премьер-министром Павелом Розенко.
Политики поругались в прямом эфире канала Украина 24, обсуждая ситуацию с тарифами и зарплатами в Украине.
Отметим, что оппоненты в ходе жесткого разговора перешли на личности и не стеснялись в выражениях.
При этом политики обвиняли друг друга во лжи и манипуляциях.
Перепалка Гетманцева и Розенко:
- Гетманцев: "Меня очень возмущает то, когда представители прошлой власти так вызывающе возмущаются повышению тарифов и уменьшению зарплат. Вы знаете, насколько увеличились тарифы за 5 месяцев 2019 года и 5 месяцев 2021 года – на 13%".
- Розенко: "Какие 13%? Вам Минэкономики говорит, что 46%. Вы прямо лжете людям. Вы обещали уменьшение тарифов. Где уменьшение тарифов?".
- Гетманцев: "Если вы будете вопить, как сумасшедший, мы с вами ни до чего не договоримся".
- Розенко: "Скажите людям, где уменьшение тарифов?".
- Гетманцев: "Помолчите, помолчите", - сказал ему слуга народа".
- Розенко: "Нет, не помолчу".
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Напомним, ранее в прямом телеэфире между журналистом Дмитрием Гордоном и бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым произошла жесткая перепалка.
Оппоненеты поругались в прямом эфире на канале 1+1 после того, как Гордон напомнил о том, что Милованов называл себя "дебилом".