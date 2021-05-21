Гордон и Милованов сцепились в прямом эфире после слов о "дебиле"

Дмитрий Гордон / УНИАН

В прямом телеэфире между журналистом Дмитрием Гордоном и бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым произошла жесткая перепалка.

Оппоненеты поругались в прямом эфире на канале 1+1 после того, как Гордон напомнил о том, что Милованов называл себя "дебилом".

"Я не знаю, каким Тимофей был министром - не исключено, что хорошим. Я просто процитировал, что сказал о себе министр", - сказал Гордон.

В ответ Милованов заявил о том, что журналист привел не полную цитату.

"Вы сказали, что вы дебил", - повторил Гордон.

Милованов за словом в карман не полез, подчеркнув: "Вы сейчас привели пример одной из больших проблем, которые есть в Украине. Я не буду опускаться до вашего уровня, не буду с вами вопросы олигофрении обсуждать, но вы являетесь примером журналиста, который является "желтым". Ради хайпа создает внимание, которое уходит от важных вопросов. Вы не умеете анализировать. Вы умеете привлекать к себе внимание и злить людей".

В свою очередь Гордон перешел на личности и начал троллит своего оппонента: "В гримерке вы мне сказали, что вы меня догоните. Но для того, чтобы меня догнать вам нужно купить болид. Это первое. А второе - если вы будете меня догонять, я вас перекушу и не поперхнусь".

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что за некоторые шаги отдельных людей, которые были рядом с ним, действительно стыдно.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона, почему он окружает себя людьми, которые сами называют себя "дебилами", не стыдно ли ему за это.

"Считаю, что если это небольшие промахи, то надо простить и они должны исправлять ситуацию. Потому что всегда людям надо давать второй шанс, но если они не преступники", - подчеркнул он.

Президент сказал, что он не редко давал людям второй и даже третий шанс, о чем сейчас иногда жалеет.