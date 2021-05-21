УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Гордон и Милованов сцепились в прямом эфире после слов о "дебиле"

21 мая 2021, 09:20
Прослушать новость
Остановить

Между Дмитрием Гордоном и Тимофеем Миловановым произошла жесткая перепалка.

Гордон поругался с Миловановым
Дмитрий Гордон / УНИАН

В прямом телеэфире между журналистом Дмитрием Гордоном и бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым произошла жесткая перепалка.

Оппоненеты поругались в прямом эфире на канале 1+1 после того, как Гордон напомнил о том, что Милованов называл себя "дебилом".

"Я не знаю, каким Тимофей был министром - не исключено, что хорошим. Я просто процитировал, что сказал о себе министр", - сказал Гордон.

В ответ Милованов заявил о том, что журналист привел не полную цитату.

"Вы сказали, что вы дебил", - повторил Гордон.

Милованов за словом в карман не полез, подчеркнув: "Вы сейчас привели пример одной из больших проблем, которые есть в Украине. Я не буду опускаться до вашего уровня, не буду с вами вопросы олигофрении обсуждать, но вы являетесь примером журналиста, который является "желтым". Ради хайпа создает внимание, которое уходит от важных вопросов. Вы не умеете анализировать. Вы умеете привлекать к себе внимание и злить людей".

В свою очередь Гордон перешел на личности и начал троллит своего оппонента: "В гримерке вы мне сказали, что вы меня догоните. Но для того, чтобы меня догнать вам нужно купить болид. Это первое. А второе - если вы будете меня догонять, я вас перекушу и не поперхнусь".

Читайте такжеПорошенко решил засудить Гордона за клевету насчет него и Путина

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что за некоторые шаги отдельных людей, которые были рядом с ним, действительно стыдно.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона, почему он окружает себя людьми, которые сами называют себя "дебилами", не стыдно ли ему за это.

"Считаю, что если это небольшие промахи, то надо простить и они должны исправлять ситуацию. Потому что всегда людям надо давать второй шанс, но если они не преступники", - подчеркнул он.

Президент сказал, что он не редко давал людям второй и даже третий шанс, о чем сейчас иногда жалеет.

Дмитрий Гордон новости Украины Тимофей Милованов
Сейчас вы просматриваете новость «Гордон и Милованов сцепились в прямом эфире после слов о "дебиле"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Диетологи заявили о коварной опасности гречкиДиетологи заявили о коварной опасности гречки "Соседям повезло": ведущая 1+1 с подругами топлес устроили фотосессию на балконе"Соседям повезло": ведущая 1+1 с подругами топлес устроили фотосессию на балконе Дмитрий Комаров покажет уникальное племя-потомков воинов Александра МакедонскогоДмитрий Комаров покажет уникальное племя-потомков воинов Александра Македонского Что стоит за наездом Зеленского на КличкоЧто стоит за наездом Зеленского на Кличко Украина прошла в финал Евровидения 2021 - как оценили песню зрителиУкраина прошла в финал Евровидения 2021 - как оценили песню зрители

Последние новости

09:39
Экс-посол США оценил потенциал встречи Зеленского и Путина
09:38
У Зеленского раскрыли детали плана Украины по Донбассу и назвали требование России
09:20
Гордон и Милованов сцепились в прямом эфире после слов о "дебиле" Видео
09:08
Пресс-конференция Зеленского - это его заявка на второй президентский срок мнение
08:52
Арестович сделал заявление о сценариях по Донбассу после переговоров с Путиным Видео
Реклама
08:23
Киев снова вырвался вперед: опубликована свежая статистика по COVID-19 в Украине Видео
08:07
В США объявили о новой инициативе по сокрушению Северного потока-2 Видео
08:00
Синоптик назвал самый жаркий и самый дождливый месяц лета 2021 в Украине Видео
07:45
Семь вещей, которые дерматологи делают каждый день для здоровья кожи Видео
07:19
Будет тепло, но дождливо: синоптик уточнил прогноз погоды до конца мая Видео
07:08
Конфликт на Ближнем Востоке: обострение закончится, но мира не будет мнение
06:43
Нардеп Козак сбежал из Украины на самолете белорусского олигарха - Схемы Видео
06:38
Эксперт предупредил о резком взлете цен на проезд и назвал причину Видео
06:18
Гороскоп на 21 мая 2021 всех знаков Зодиака: легкие деньги, любовная пруха и защита от Луны Видео
06:09
Илларионов раскрыл сценарий настоящего подъема экономики Украины Видео
06:01
"Минимум порно": победительница Холостяка провокационно засветила сексуальную фигуру
05:31
Железный купол для Украины: эксперт озвучил стоимость израильской системы ПРО Видео
05:03
Как приготовить синнабоны: самый простой рецепт легендарных булочек с корицей Видео
04:49
Гороскоп на завтра 22 мая 2021 года всех знаков Зодиака: кто встретит своего человека Видео
04:24
Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду Видео
Реклама
03:50
Придадут бодрости: названы лучшие заменители кофе Видео
03:05
У Кравчука назвали условие, при котором Россия откроет КПВВ на Донбассе Видео
03:02
Журналисты раскрыли неожиданный поворот в деле скандального судьи-беглеца Чауса Видео
02:14
Российская телеведущая без лифчика показала сексуальные формы
00:55
Как не остаться без денег и удачи в праздник Иоанна Богослова: приметы и запреты
00:14
Евровидения 2021 - как прошел второй полуфинал
20 мая, четверг
23:59
Диетолог назвала опасную еду, которую не стоит покупать в супермаркете Видео
23:08
В Украине сильно похолодает: синоптики назвали дату Видео
23:05
Полное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делать
23:00
Израиль и ХАМАС достигли важного соглашения
22:38
У Путина отреагировали на вышиванку Зеленского
22:34
Стоимость проезда в Киеве взлетит: названа предельная сумма Видео
22:13
У Байдена сделали заявление о достройке Северного потока-2 Видео
22:02
Анджелина Джоли приняла участие в опасной для жизни фотосессии Видео
21:34
Близнецы – дата рождения, главные черты и совместимость с другими знаками Зодиака
21:31
Инфекционист рассказала правду о COVID-смертности в Украине Видео
21:17
В Николаеве депутаты оскандалились решением по русскому языку
21:06
В Украине пенсионеры получат "солидные" доплаты к пенсии Видео
20:49
Как Украина потеряла жирный шанс стать газовым хабом мнение
20:48
Авторы Back 4 Blood представили игровых персонажей кооперативного зомби-шутера Видео
Реклама
20:43
У Зеленского сделали заявление из-за скандала с вышиванкой Видео
20:23
Оккупанты Крыма зверски убивают дельфинов и топят их в море Видео
19:51
Звезда Days Gone рассказал, что может убедить Sony заняться сиквелом Видео
19:43
В Египте "разводят" украинцев: как не попасться на уловку аферистов Видео
19:32
В МИД гневно отреагировали на возможную отмену санкций США против Северного потока-2 Видео
19:17
Отказ от импорта электроэнергии из РФ и Беларуси: чем это грозит мнение
19:07
Кулеба назвал главное условие встречи Зеленского с Путиным Видео
19:01
"Ниже плинтуса": Кличко резко прокомментировал шутки 95 квартала Видео
18:46
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача популярного спортивного симулятора Видео
18:36
В Киеве потерялся мальчик, за которым присматривал отец, а вину "повесили" на мать
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять