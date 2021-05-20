Понять и простить: Зеленский ответил на вопрос о "дебилах" во власти

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что за некоторые шаги отдельных людей, которые были рядом с ним, действительно стыдно.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона, почему он окружает себя людьми, которые сами называют себя "дебилами", не стыдно ли ему за это.

"Считаю, что если это небольшие промахи, то надо простить и они должны исправлять ситуацию. Потому что всегда людям надо давать второй шанс, но если они не преступники", - подчеркнул он.

Президент сказал, что он не редко давал людям второй и даже третий шанс, о чем сейчас иногда жалеет.

"То, что они такие, это к сожалению моя ответственность. Если они пришли со мной, то я несу ответственность", - подчеркнул глава государства.

По его словам, это не касается экс-министра Тимофея Милованова, который публично называл себя "дебилом".

"Он крутой специалист. Он иногда рефлексирует, иногда не сдержан", - говорит Зеленский.

В то же время он сообщил, что ему стыдно за некоторые шаги нардепа от Слуги народа Николая Тищенко.

"Он был неправ. Он должен это понимать. Он взрослый человек и сам должен нести ответственность", - сказал глава государства.

Вместе с тем он признал, что такие ситуации серьезной бьют по его рейтингу.

"Иногда говорят: где ты их взял, зачем привел… Слушайте, это жизнь. А жизнь – это вызов. Считаю, что людям надо давать шанс", - резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский ответил на вопрос о своих отношениях с экс-президентом Петром Порошенко. Он сказал, что стал приговором для Порошенко, однако экс-президент не хочет понять, что с ним случилось.

Зеленский обвинил Порошенко в том, что для него простой человек – это ничто. "Это невозможно исправить ни опытом, ни образованием", - считает глава государства.