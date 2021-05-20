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Зеленский рассказал о карме Порошенко и выдвинул громкое обвинение

20 мая 2021, 14:09
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Владимир Зеленский считает себя "реальным приговором" Петру Порошенко.

Зеленский прокомментировал отношения с Порошенко
Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о своих отношениях с экс-президентом Петром Порошенко.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Киеве, у него нет "сантиментов и разговоров" с Порошенко, хотя экс-президент к нему приходил.

"Он приходил, он уже не приходит. Мне так легче жить и работать", - подчеркнул глава государства.

Он также сказал, что стал приговором для Порошенко, однако экс-президент не хочет понять, что с ним случилось.

"Он много чего серьезно сделал плохого, когда был президентом", - отметил президент.

"Это карма", - заявил глава государства, добавив, что сам факт своего президентства уже является приговором для Порошенко.

Зеленский обвинил Порошенко в том, что для него простой человек – это ничто.

"Это невозможно исправить ни опытом, ни образованием", - считает глава государства.

"Я реальный приговор для него, когда пошел в президенты", - добавил президент.

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Петр Порошенко - о чем ранее сообщал Главред:

  • Бывший президент, народный депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко отправился 3 мая отдыхать на Кипр. Как сообщали СМИ, якобы Порошенко собирался "решать финансовые дела".
  • Ранее в Сети появилась информация о том, что Порошенко проводит свой новогодний отпуск на Галапагосских островах (Эквадор).
  • В канун Нового года экс-депутат Кременчугского горсовета Дмитрий Кавунник опубликовал фото из самолета, который следовал в Эквадор. В салоне лайнера он встретил Порошенко.
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