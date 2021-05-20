Зеленский рассказал о карме Порошенко и выдвинул громкое обвинение

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о своих отношениях с экс-президентом Петром Порошенко.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Киеве, у него нет "сантиментов и разговоров" с Порошенко, хотя экс-президент к нему приходил.

"Он приходил, он уже не приходит. Мне так легче жить и работать", - подчеркнул глава государства.

Он также сказал, что стал приговором для Порошенко, однако экс-президент не хочет понять, что с ним случилось.

"Он много чего серьезно сделал плохого, когда был президентом", - отметил президент.

"Это карма", - заявил глава государства, добавив, что сам факт своего президентства уже является приговором для Порошенко.

Зеленский обвинил Порошенко в том, что для него простой человек – это ничто.

"Это невозможно исправить ни опытом, ни образованием", - считает глава государства.

"Я реальный приговор для него, когда пошел в президенты", - добавил президент.

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