Зеленский рассказал о карме Порошенко и выдвинул громкое обвинение

Владимир Зеленский считает себя "реальным приговором" Петру Порошенко.
Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о своих отношениях с экс-президентом Петром Порошенко.
Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Киеве, у него нет "сантиментов и разговоров" с Порошенко, хотя экс-президент к нему приходил.
"Он приходил, он уже не приходит. Мне так легче жить и работать", - подчеркнул глава государства.
Он также сказал, что стал приговором для Порошенко, однако экс-президент не хочет понять, что с ним случилось.
"Он много чего серьезно сделал плохого, когда был президентом", - отметил президент.
"Это карма", - заявил глава государства, добавив, что сам факт своего президентства уже является приговором для Порошенко.
Зеленский обвинил Порошенко в том, что для него простой человек – это ничто.
"Это невозможно исправить ни опытом, ни образованием", - считает глава государства.
"Я реальный приговор для него, когда пошел в президенты", - добавил президент.
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Петр Порошенко - о чем ранее сообщал Главред:
- Бывший президент, народный депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко отправился 3 мая отдыхать на Кипр. Как сообщали СМИ, якобы Порошенко собирался "решать финансовые дела".
- Ранее в Сети появилась информация о том, что Порошенко проводит свой новогодний отпуск на Галапагосских островах (Эквадор).
- В канун Нового года экс-депутат Кременчугского горсовета Дмитрий Кавунник опубликовал фото из самолета, который следовал в Эквадор. В салоне лайнера он встретил Порошенко.