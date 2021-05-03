В Сети рассказали, куда Порошенко махнул на отдых на майские праздники

Петр Порошенко заранее записал видеообращение по случаю 8 мая.
Бывший президент, народный депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко отправился отдыхать на Кипр.
Как сообщает Telegram-канал Вертикаль со ссылкой на источники, в 10:25 из аэропорта Борисполь рейсом 341 Киев-Ларнака Порошенко вместе с супругой Мариной улетел на отдых.
Также подчеркивается, что Порошенко заранее записал видеообращение на 8 мая, потому что в этот день он будет отсутствовать в Украине.
"Не исключено, что на Кипре Порошенко будет решать финансовые дела. В Украине он видит угрозу по делу Чауса и в расследовании после откровений Гладковского-младшего по оборонке", - написано в сообщении.
Обратим внимание, что на Кипре также находится соратник Порошенко - замглавы центрального штаба Европейской Солидарности во время местных выборов в 2020 году Сергей Березенко с семьей.
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Вояж Порошенко на Галапагосы:
- Ранее в Сети появилась информация о том, что Порошенко проводит свой новогодний отпуск на Галапагосских островах (Эквадор).
- В канун Нового года экс-депутат Кременчугского горсовета Дмитрий Кавунник опубликовал фото из самолета, который следовал в Эквадор. В салоне лайнера он встретил Порошенко.
- Как написал известный политолог Андрей Золотарева, Порошенко конкретно отдыхает на Галапагосских островах. Эти острова в Тихом океане известны шикарной природой и очень богатым растительным и животным миром.