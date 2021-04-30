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"Слуги народа" сцепились в прямом эфире из-за дивизии Галичина

30 апреля 2021, 08:51
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Юрий Камельчук и Максим Бужанский устроили разборки в прямом эфире на ТВ.

Слуга народа Камельчук поскандалил на ТВ
Юрий Камельчук / Фейсбук Ю.Камельчука

Народные депутаты от партии Слуга народа Юрий Камельчук и Максим Бужанский устроили разборки в прямом эфире на ТВ на тему освободительного движения во время Второй мировой войны.

Камельчук в эфире телеканала Украина 24, комментируя акцию в Киеве в память дивизии Галичина подчеркнул, что вышиванки — это символ всех украинцев.

"Дивизия Галичина, по моему мнению, не должна была объединяться ни с фашистами, ни с Советской армией в 1945 году. Сначала были добровольцы, которых намеренно заставили и пообещали, обманом сказали, что…", - сказал он

В ответ Бужанский громко его перебил, за что получил предупреждение от ведущей передачи.

Камельчук упрекнул Бужанского и напомнил, что его оппонент лично не был свидетелем этих событий.

"Повторяю еще раз, история пусть остается историей. Добровольцев с Западной Украины, которые в тот момент защищали украинскость, которая осталась только там, следует уважать…", - подчеркнул Камельчук.

"Третий Рейх они защищали…", - выкрикнул ему в ответ Бужанский.

В ответ Камельчук обвинил Бужанского к нетерпимости к чужому мнению: "Я не закончил фразу, а у вас терпения ноль…".

После этого Камельчук покинул студию.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что народный депутат от Слуги народа Никита Потураев устроил перепалку с экс-депутатом Евгением Мураевым.

дивизия Галичина Слуга народа Максим Бужанский новости Украины Юрий Камельчук
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