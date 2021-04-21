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Чи нападе РФ на Україну: політолог пояснив логіку Путіна

21 квітня 2021, 07:58

Орєшкін розповів, навіщо президент РФ загострює ситуацію на Донбасі. За його словами, У Путіна хороший інстинкт самозбереження, але в голові "може заклинити".

Володимир Путін
Путін домігся, щоби з ним говорили. Але говорять з ним мовою санкцій / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін став ізгоєм. Він чудово розуміє, що в прямому зіткненні із Заходом – програє. Тому бореться з ним за своє існування, залякує Захід, щоби з ним нарешті почали говорити. При цьому у нього добре розвинений інстинкт самозбереження, тому справжню війну з Україною він починати не збирається.

Таку думку озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін в інтерв'ю Obozrevatel. За словами експерта, говорити з Путіним почали, але лише мовою санкцій.

"Справи у нього (у Путіна, - ред.) досить тупикові (...) він вже став ізгоєм, приблизно як Брежнєв, якщо не сказати як Сталін. Він не цікавий. Говорити з ним потрібно лише мовою дуже жорстких матеріальних обмежень ( ... ) А чим може Путін відповісти? Розмовами, що зараз атакує Україну і всі повинні злякатися? Але не нападає ж, боїться. Але при цьому повинен робити вигляд, що він такий ось готовий грати м'язами і блищати очима. Щоби всі тремтіли і говорили: Володимире Володимировичу, тільки, будь ласка, не треба, у жодному разі!" ,- вважає Орєшкін.

Він зазначив, що Україна пішла з-під впливу РФ. Тому, на думку Путіна, він має створити їй додаткові труднощі, щоб іншим неповадно було. За словами політолога, неможливо дати гарантію, що Путін не нападе.

читайте такожРезніков оцінив шанси на повномасштабне вторгнення РФ в Україну"У людей всяке в голові може заклинити. Але як людина, яка добре володіє розвиненим почуттям самозбереження, Путін нападати не збирається. Або вірніше так: він робить вигляд щосили, демонстративно, наполегливо, що ось зараз нападу, але це елемент створення торгового майданчика. Мовляв, щоб я не напав, давайте зі мною розмовляти на моїх умовах", - припустив експерт.

При цьому, за його словами, президент США Джо Байден не готовий до такого роду політики.

"Він (Байден, - ред.) добре розуміє, як вона робиться, у нього величезний досвід спілкування з Росією ще з часів Радянського Союзу", - резюмував Орєшкін.

Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:

  • Росія сьогодні не готова до масштабних військових дій ані фінансово, ані економічно, ані у військовому плані. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість широкомасштабного наступу на Україну.
  • Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
  • Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.
  • Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко вважає, що нашій країні загрожує подальша агресія з боку Росії, оскільки Київ не погоджується відновити водопостачання Криму.
  • Експерти розповіли, чим і як РФ готова атакувати Україну з Криму.
  • Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук попередив про ймовірну атаку Росії на Маріуполь і Херсон.
  • Головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко назвав привід до початку атаки РФ на материкову Україну.

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