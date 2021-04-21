Чи нападе РФ на Україну: політолог пояснив логіку Путіна

Орєшкін розповів, навіщо президент РФ загострює ситуацію на Донбасі. За його словами, У Путіна хороший інстинкт самозбереження, але в голові "може заклинити".
Президент Росії Володимир Путін став ізгоєм. Він чудово розуміє, що в прямому зіткненні із Заходом – програє. Тому бореться з ним за своє існування, залякує Захід, щоби з ним нарешті почали говорити. При цьому у нього добре розвинений інстинкт самозбереження, тому справжню війну з Україною він починати не збирається.
Таку думку озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін в інтерв'ю Obozrevatel. За словами експерта, говорити з Путіним почали, але лише мовою санкцій.
"Справи у нього (у Путіна, - ред.) досить тупикові (...) він вже став ізгоєм, приблизно як Брежнєв, якщо не сказати як Сталін. Він не цікавий. Говорити з ним потрібно лише мовою дуже жорстких матеріальних обмежень ( ... ) А чим може Путін відповісти? Розмовами, що зараз атакує Україну і всі повинні злякатися? Але не нападає ж, боїться. Але при цьому повинен робити вигляд, що він такий ось готовий грати м'язами і блищати очима. Щоби всі тремтіли і говорили: Володимире Володимировичу, тільки, будь ласка, не треба, у жодному разі!" ,- вважає Орєшкін.
Він зазначив, що Україна пішла з-під впливу РФ. Тому, на думку Путіна, він має створити їй додаткові труднощі, щоб іншим неповадно було. За словами політолога, неможливо дати гарантію, що Путін не нападе.
читайте такожРезніков оцінив шанси на повномасштабне вторгнення РФ в Україну"У людей всяке в голові може заклинити. Але як людина, яка добре володіє розвиненим почуттям самозбереження, Путін нападати не збирається. Або вірніше так: він робить вигляд щосили, демонстративно, наполегливо, що ось зараз нападу, але це елемент створення торгового майданчика. Мовляв, щоб я не напав, давайте зі мною розмовляти на моїх умовах", - припустив експерт.
При цьому, за його словами, президент США Джо Байден не готовий до такого роду політики.
"Він (Байден, - ред.) добре розуміє, як вона робиться, у нього величезний досвід спілкування з Росією ще з часів Радянського Союзу", - резюмував Орєшкін.
Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:
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