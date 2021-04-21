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Нападет ли РФ на Украину: политолог объяснил логику Путина

21 апреля 2021, 07:58
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Орешкин рассказал, зачем президент РФ обостряет ситуацию на Донбассе. По его словам, у Путина хороший инстинкт самосохранения, но в голове "может заклинить".

Владимир Путин
Путин добился, чтобы с ним говорили. Но говорят с ним на языке санкций / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин стал изгоем. Он прекрасно понимает, что в прямом столкновении с Западом – проигрывает. Поэтому борется с ним за свое существование, запугивает Запад, чтобы с ним наконец-то начали говорить. При этом у него хорошо развит инстинкт самосохранения, поэтому настоящую войну с Украиной он начинать не собирается.

Такое мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью Obozrevatel. По словам эксперта, говорить с Путиным начали, но только на языке санкций.

"Дела у него (у Путина, - ред.) довольно тупиковые (…) Он уже стал изгоем, примерно как Брежнев, если не сказать как Сталин. Он не интересный. Говорить с ним нужно только на языке очень жестких материальных ограничений (…) А чем может Путин ответить? Разговорами, что сейчас атакует Украину и все должны испугаться? Но не нападает же, боится. Но при этом должен делать вид, что он такой вот готовый играть мускулами и блистать глазами. Чтобы все трепетали и говорили: Владимир Владимирович, только, пожалуйста, не надо, только ни в коем случае!", - считает Орешкин.

Он отметил, что Украина ушла из-под влияния РФ. Поэтому, по мнению Путина, он должен создать ей дополнительные трудности, чтобы другим неповадно было. По словам политолога, невозможно дать гарантию, что Путин не нападет.

Читайте такжеРезников оценил шансы на полномасштабное вторжение РФ в Украину"У людей всякое в голове может заклинить. Но как человек, хорошо обладающий развитым чувством самосохранения, Путин нападать не собирается. Или вернее так: он делает вид изо все сил, демонстративно, настойчиво, что вот сейчас нападу, но это элемент создания торговой площадки. Мол, чтобы я не напал, давайте со мной разговаривать на моих условиях", - предположил эксперт.

При этом, по его словам, президент США Джо Байден не готов к такого рода политике.

"Он (Байден, - ред.) хорошо понимает, как она делается, у него огромный опыт общения с Россией еще со времен Советского Союза", - резюмировал Орешкин.

Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:

  • Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность широкомасштабного наступления на Украину.
  • Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
  • Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.
  • Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что нашей стране грозит дальнейшая агрессия со стороны России, поскольку Киев не соглашается возобновить водоснабжение Крыма.
  • Эксперты рассказали, чем и как РФ готова атаковать Украину из Крыма.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон.
  • Главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко назвал повод к началу атаки РФ на материковую Украину.

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