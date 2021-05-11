Наплювали на санкції: в анексований Крим завезли обладнання з ЄС

У Криму зафіксували діяльність більше сотні західних компаній./ Reuters

Росія завезла в захоплений Крим в обхід санкцій насоси західних компаній для закачування води з артезіанських свердловин.

У сюжеті російського держтелеканалу про відкриття станції водопостачання Сімферополя можна побачити обладнання західних компаній - насоси німецької Siemens і данської Grundfos, повідомляє Сurrenttime.

"Тут 100% не зрозуміло, яким чином ці насоси потрапили в Крим. Ми бачимо заяви Siemens і Grundfos про те, що вони все дотримувалися. Про те, що вони зобов'язують своїх контрагентів вказувати, куди будуть поставляти обладнання. Як би всі дотримувалися. Але результат видно і санкції порушуються", – зазначає редактор Scanner Project Михайло Маглов.

Колишній представник президента України в Криму, юрист-міжнародник Борис Бабін запевняє, що європейські компанії не могли не знати, куди поставляються їх насоси, враховуючи специфіку обладнання. Тому, на його думку, санкції вони порушили свідомо.

Журналісти зафіксували в Криму діяльність більше сотні західних компаній. Але за сім років дії обмежень з боку країн ЄС і США за порушення санкцій були покарані лише одиниці.

Країни ЄС просто не зацікавлені в розслідуваннях про порушення санкцій, каже кримчанин, колишній співробітник Міністерства тимчасово окупованих територій Сергій Мокренюк.

"Бізнес - це гроші. І потрібно розуміти, що для європейської компанії або країни, доля України, ну, напевно, має якесь значення, але тільки виключно в залежності від порядності цієї компанії. Не більше і не менше", - каже Мокренюк.

Але політичної волі розслідувати порушення санкцій в анексованому Криму немає не тільки у європейських країн, стверджує Борис Бабін. Українська влада, зі свого боку, теж цьому ніяк не сприяє.

"Оскільки це все відбувається на території України, в тому числі в окупованому Криму, Україна має повне право сама це все здійснювати. Ніхто не забороняє Україні сьогодні порушити кримінальну справу проти менеджменту Siemens. Внести Сіменс в санкційні списки разом з данськими партнерами. Чи робиться це? Питання риторичне. Я думаю, що, якщо хоч одна велика компанія потрапить в українські списки, для всіх інших це буде уроком", – говорить Бабін.

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