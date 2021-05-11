Наплевали на санкции: в аннексированный Крым завезли оборудование из ЕС

В Крыму зафиксировали деятельность больше сотни западных компаний./ Reuters

Россия завезла в захваченный Крым в обход санкций насосы западных компаний для закачки воды из артезианских скважин.

В сюжете российского гостелеканала об открытии станции водоснабжения Симферополя можно увидеть оборудование западных компаний – насосы немецкой Siemens и датской Grundfos, сообщает Сurrenttime.

"Тут 100% не понятно, каким образом эти насосы попали в Крым. Мы видим заявления Siemens и Grundfos о том, что они все соблюдали. О том, что они обязывают своих контрагентов указывать, куда будут поставлять оборудование. Как бы все соблюдали. Но результат виден и санкции нарушаются", – отмечает редактор Scanner Project Михаил Маглов.

Бывший представитель президента Украины в Крыму, юрист-международник Борис Бабин уверяет, что европейские компании не могли не знать, куда поставляются их насосы, учитывая специфику оборудования. Поэтому, по его мнению, санкции они нарушили сознательно.

Журналисты зафиксировали в Крыму деятельность больше сотни западных компаний. Но за семь лет действия ограничений со стороны стран ЕС и США за нарушение санкций были наказаны лишь единицы.

Страны ЕС просто не заинтересованы в расследованиях о нарушении санкций, говорит крымчанин, бывший сотрудник Министерства временно оккупированных территорий Сергей Мокренюк.

"Бизнес – это деньги. И нужно понимать, что для европейской компании или страны, судьба Украины, ну, наверное, имеет какое-то значение, но только исключительно в зависимости от порядочности этой компании. Не больше и не меньше", – говорит Мокренюк.

Но политической воли расследовать нарушения санкций в аннексированном Крыму нет не только у европейских стран, утверждает Борис Бабин. Украинские власти, со своей стороны, тоже этому никак не способствуют.

"Поскольку это все происходит на территории Украины, в том числе в оккупированном Крыму, Украина имеет полное право сама это все осуществлять. Никто не запрещает Украине сегодня возбудить уголовное дело против менеджмента Siemens. Внести Сименс в санкционные списки вместе с датскими партнером. Делается ли это? Вопрос риторический. Я думаю, что, если хоть одна крупная компания попадет в украинские списки, для всех остальных это будет уроком", – говорит Бабин.

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