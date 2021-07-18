До нападу причетні співробітники СБУ: з'явилися несподівані деталі атаки на прикордонників

На прикордонників напали на Сумщині / УНІАН

Стали відомі подробиці нападу на наряд прикордонників у Сумській області на кордоні з Росією.

Нападники на українських прикордонників зникли вглиб території України, розповів прес-секретар Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі Українській правді.

"Вони втекли вглиб території України. Ознак порушення кордону на тому місці немає", - пояснив він.

Представник ДПСУ каже, що напад, швидше за все, було скоєно саме з території України, а не РФ.

За його даними, напад на прикордонний наряд Сумського прикордонного загону стався близько 2 години ночі в межах Краснопільського району.

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Він також повідомив, що стан здоров'я постраждалих прикордонників-задовільний.

"На щастя, стан здоров'я військовослужбовців задовільний, хоча вони отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вони відчувають себе більш-менш нормально. Вони були оглянуті лікарями", - сказав Демченко.

Причетність СБУ до нападу на прикордонників:

Пізніше Служба безпеки України встановила, що до нападу на прикордонників в Сумській області причетні її співробітники, повідомляє РБК-Україна.

"На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками Служби, відсторонені від роботи", - заявили в спецслужбі.

В СБУ додали, що служба буде співпрацювати зі слідством для притягнення винних у нападі на прикордонників до відповідальності.

"СБУ і надалі буде всіляко сприяти слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані - безвідносно до посад і прізвищ", - відзначили в прес-службі СБУ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області невідомі напали на прикордонний наряд, правоохоронці розшукують зловмисників.

Інцидент стався в ніч на неділю на українсько-російській ділянці державного кордону в Сумській області. Невідомі напали на прикордонний наряд. Під час нападу троє невідомих нанесли тілесні ушкодження двом прикордонникам.

Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю. Спільними діями з Національною поліцією зброю повернуто, здійснюється розшук нападників.