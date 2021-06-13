Знайдено тіло 12-річного хлопчика, якого віднесло течією річки Черемош на Прикарпатті / facebook.com/MNSIFR

Рятувальники знайшли тіло хлопчика, якого віднесло течією річки на Прикарпатті ввечері у суботу, 12 червня.

Як повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, вранці у неділю гірські рятувальники підняли на берег тіло дитини, щодо якої здійснювалися пошуки.

"О 07:30 місцевим населенням було виявлено тіло дитини біля правого берега р. Черемош в с.Тюдів на відстані орієнтовно 2 км від місця події", - розповіли рятувальники.

Про зникнення дитини повідомили вчора ввечері.

Зі слів очевидців встановлено, що на річці Черемош знаходилося троє дітей, серед них був 12-річний хлопчик - він послизнувся на каменях і впав у річку, після чого його віднесло вниз за течією.

Дитина загинула в річці Черемош / facebook.com/MNSIFR

читайте такожВпав у водоспад і завис на дереві: подробиці трагічної загибелі школяра на екскурсії на ЛьвівщиніРаніше повідомлялося, в Косівському районі рятувальники розшукують 12-річного хлопчика, який впав у річку Черемош.

Як повідомляло ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, ввечері в суботу, 12 червня, о 20:50 рятувальники отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, впав у річку Черемош хлопчик.