Найдено тело 12-летнего мальчика, которого унесло течением реки Черемош на Прикарпатье / facebook.com/MNSIFR

Спасатели нашли тело мальчика, которого унесло течением реки на Прикарпатье вечером в субботу, 12 июня.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, утром в воскресенье горные спасатели подняли на берег тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски.

Об исчезновении ребенка сообщили вчера вечером.

Со слов очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось трое детей, среди них был 12-летний мальчик - он поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего его унесло вниз по течению.

Ребенок погиб в реке Черемош / facebook.com/MNSIFR

Читайте такжеУпал в водопад и завис на дереве: подробности трагической гибели школьника на экскурсии на ЛьвовщинеРанее сообщалось, в Косовском районе спасатели разыскивают 12-летнего мальчика, который упал в реку Черемош.

Как сообщало ГУ ДСНС Украины в Ивано-Франковской области, вечером в субботу, 12 июня, в 20:50 спасатели получили сообщение, что в селе Тюдов Косовского района, находясь на отдыхе, упал в реку Черемош мальчик.