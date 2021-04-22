Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО

У Франції підтвердили право України на ПДЧ в НАТО / УНІАН

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО розглядатиметься на саміті Альянсу в червні 2021 року.

"Це питання має абсолютно легітимний характер і, я думаю, воно буде розглядатися на саміті НАТО в червні. Але рішення належить до компетенції Альянсу в цілому і буде прийматися саме в такому форматі", - сказав Де Понсен, передає Укрінформ.

У той же час, на його думку, питання просування до перспективи надання Україні ПДЧ поки "не має необхідності терміновості".

"Завданням України на сьогодні є виконання програми партнерства розширених можливостей НАТО, до якого вона приєдналася влітку минулого року", — вважає посол Франції.

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