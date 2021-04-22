Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО

Питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО розглядатиметься на саміті Альянсу.
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО розглядатиметься на саміті Альянсу в червні 2021 року.
"Це питання має абсолютно легітимний характер і, я думаю, воно буде розглядатися на саміті НАТО в червні. Але рішення належить до компетенції Альянсу в цілому і буде прийматися саме в такому форматі", - сказав Де Понсен, передає Укрінформ.
У той же час, на його думку, питання просування до перспективи надання Україні ПДЧ поки "не має необхідності терміновості".
"Завданням України на сьогодні є виконання програми партнерства розширених можливостей НАТО, до якого вона приєдналася влітку минулого року", — вважає посол Франції.
читайте такожУ Латвії пояснили, чи приймуть Україну в НАТО з окупованим Кримом
Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент Володимир Зеленський 1 лютого в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що в ході розмови з президентом США Джо Байденом він хотів би запитати у співрозмовника про те, чому Україна досі не в НАТО.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявляв, що Україна є країною, яка воює і захищає цінності демократії. Київ виконує вимоги Північноатлантичного альянсу, тому має право вимагати інтеграції в НАТО.
- Президент Зеленський в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що вступ України в колективний блок безпеки є єдиним варіантом припинення російсько-українського конфлікту на Донбасі.