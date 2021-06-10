"Гопник-style": Усик нарвався на критику УЗ та іронію в Мережі через нове фото

Усик поділився новим фото і нарвався на критику / Фото Instagram

Відомий український боксер Олександр Усик опублікував у соцмережі нове фото - він сидить із задумливим виглядом на залізничних коліях. Замість захоплення шанувальників спортсмен нарвався на зауваження Укрзалізниці та іронію українців.

"Цього разу відомий боксер Олександр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об'єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної фотографії для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів", - йдеться у повідомленні на сторінці УЗ в Facebook.

Компанія-перевізник закликала боксера більше не порушувати правила і бути прикладом для своїх шанувальників.

Користувачі соцмережі вдосталь поіронізували над боксером:

"У нього хороша реакція, ухилиться від тепловоза, якщо що"

"Хочеться нагадати пану Усику, як працює більшість туалетів на залізниці..."

"Це він чекає на поїзд до Ростова"

"Щодо міцності рейок дуже багато сумнівів"

"Не вистачає на фото сємок і півасіка"

Як повідомляв Главред, раніше над Усиком пожартували через новий імідж. Боксер вибрав стрижку "їжачок", яка була популярна в 1990-х роках. А доповнив образ спортсмен вусами в стилі козака.