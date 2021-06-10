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"Не хватает семок и пивасика": Усик нарвался на критику УЗ и иронию в Сети из-за нового фото

10 июня 2021, 11:35

Боксер опубликовал фотографию, на которой он с задумчивым видом сидит на железнодорожных путях.

Усик
Усик поделился новым фото и нарвался на критику / Фото Instagram

Известный украинский боксер Александр Усик опубликовал в соцсети новое фото – он сидит с задумчивым видом на железнодорожных путях. Вместо восторга поклонников спортсмен нарвался на замечание Укрзализныци и иронию украинцев.

"На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на колею ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов", – говорится в сообщении на странице УЗ в Facebook.

Компания-перевозчик призвала боксера больше не нарушать правила и быть примером для своих поклонников.

Пользователи соцсети вдоволь поиронизировали над боксером:

"У него хорошая реакция, уклонится от тепловоза, если что"

"Хочется напомнить господину Усику, как работает большинство туалетов на железной дороге..."

"Это он ждет поезд до Ростова"

"Относительно прочности рельсов очень много сомнений"

"Не хватает на фото семок и пивасика"

Как сообщал Главред, ранее над Усиком пошутили из-за нового имиджа. Боксер выбрал стрижку "ежик", которая была популярна в 1990-х годах. А дополнил образ спортсмен усами в стиле казака.

Александр Усик Укрзализныця новости Украины
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