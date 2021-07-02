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Спалили двигуни: військовий США розкрив деталі погоні за британським есмінцем у Чорному морі

2 липня 2021, 07:20

На російських катерах повинні були стояти німецькі двигуни. Але через санкції вони поставили китайські, які не витримали навантаження через погоню.

HMS Defender
Росіяни дійсно погрожували відкрити вогонь по есмінцю Defender, але не змогли б це зробити / Фото Reuters

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах розкрив подробиці інциденту з британським есмінцем Defender біля берегів анексованого Криму. За його даними, російські прикордонні катери не могли наздогнати Defender і "вбили" свої двигуни.

За словами Табаха, росіяни дійсно погрожували відкрити вогонь по есмінцю.

"Ті, хто чули переговори, кажуть, що росіяни тричі говорили британцям: "Ви у водах Російської Федерації, покиньте...". Але британці наполягали: "Ми у водах України згідно з міжнародним правом". Тому вони не змінювали курс та йшли. Втретє росіяни сказали: "Інакше ми відкриємо вогонь". Але британці бачили, що вогонь вони не можуть відкрити, у них немає такої можливості, інакше британці, я впевнений, побили б їх першими. Вони продовжували йти та ігнорувати їх", - розповів військовий у відставці в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

При цьому кажуть, що були чутні якісь постріли - тривали російські навчання.

"Чорт їх знає, може, вони рибу там глушили. А потім подумали: "Давайте ми скажемо, що ми по них стріляли". Це виглядає досить дивно, тому що Defender – це сучасний корабель, який бачить і чує все, що відбувається в Чорному морі і далі", - зазначив Табах.

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Він додав, що згідно з інформацією від джерела, якому він довіряє, російські прикордонні катери не могли наздогнати британський есмінець, щоби перегородити йому шлях, тому що есмінець рухається набагато швидше.

читайте такожОбстріл британського есмінця Defender: в НАТО озвучили різку заяву щодо РФ

"Також, коли вони повернулися до себе на базу, всі їхні двигуни були вбиті. Тому що вони не могли так довго і так швидко йти", - зазначив американський капітан у відставці.

"Двигуни там повинні були стояти німецькі, але оскільки Росія перебуває під санкціями, вони поставили китайські двигуни, і ті не витримали", - додав Гаррі Табах.

Обстріл британського есмінця Defender - про що раніше повідомляв Главред:

  • 23 червня росЗМІ повідомили, що біля берегів окупованого РФ Криму в Чорному морі співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки нібито зробили попереджувальні" постріли в бік британського есмінця Defender.
  • ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ". Також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.
  • Російська сторона стверджує, що після таких заходів есмінець залишив кордони "територіального моря" РФ.
  • Пізніше в МЗС України і Міноборони Британії відреагували на заяву Росії про обстріл британського есмінця Defender. Росіяни, мабуть, стріляли "невидимими бомбами", оскільки британська сторона ніяких атак не зафіксувала.

Незаконна анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Чорне море анексія Криму Гаррі Табах новини України та світу
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