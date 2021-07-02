Спалили двигуни: військовий США розкрив деталі погоні за британським есмінцем у Чорному морі

Росіяни дійсно погрожували відкрити вогонь по есмінцю Defender, але не змогли б це зробити / Фото Reuters

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах розкрив подробиці інциденту з британським есмінцем Defender біля берегів анексованого Криму. За його даними, російські прикордонні катери не могли наздогнати Defender і "вбили" свої двигуни.

За словами Табаха, росіяни дійсно погрожували відкрити вогонь по есмінцю.

"Ті, хто чули переговори, кажуть, що росіяни тричі говорили британцям: "Ви у водах Російської Федерації, покиньте...". Але британці наполягали: "Ми у водах України згідно з міжнародним правом". Тому вони не змінювали курс та йшли. Втретє росіяни сказали: "Інакше ми відкриємо вогонь". Але британці бачили, що вогонь вони не можуть відкрити, у них немає такої можливості, інакше британці, я впевнений, побили б їх першими. Вони продовжували йти та ігнорувати їх", - розповів військовий у відставці в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

При цьому кажуть, що були чутні якісь постріли - тривали російські навчання.

"Чорт їх знає, може, вони рибу там глушили. А потім подумали: "Давайте ми скажемо, що ми по них стріляли". Це виглядає досить дивно, тому що Defender – це сучасний корабель, який бачить і чує все, що відбувається в Чорному морі і далі", - зазначив Табах.

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Він додав, що згідно з інформацією від джерела, якому він довіряє, російські прикордонні катери не могли наздогнати британський есмінець, щоби перегородити йому шлях, тому що есмінець рухається набагато швидше.

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"Також, коли вони повернулися до себе на базу, всі їхні двигуни були вбиті. Тому що вони не могли так довго і так швидко йти", - зазначив американський капітан у відставці.

"Двигуни там повинні були стояти німецькі, але оскільки Росія перебуває під санкціями, вони поставили китайські двигуни, і ті не витримали", - додав Гаррі Табах.

Обстріл британського есмінця Defender - про що раніше повідомляв Главред:

23 червня росЗМІ повідомили, що біля берегів окупованого РФ Криму в Чорному морі співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки нібито зробили попереджувальні" постріли в бік британського есмінця Defender.

ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ". Також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.

Російська сторона стверджує, що після таких заходів есмінець залишив кордони "територіального моря" РФ.

Пізніше в МЗС України і Міноборони Британії відреагували на заяву Росії про обстріл британського есмінця Defender. Росіяни, мабуть, стріляли "невидимими бомбами", оскільки британська сторона ніяких атак не зафіксувала.