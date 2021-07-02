Сожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном море

Россияне действительно угрожали открыть огонь по эсминцу Defender, но не смогли бы это сделать / Фото Reuters

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах раскрыл подробности инцидента с британским эсминцем Defender возле берегов аннексированного Крыма. По его сведениям, российские пограничные катера не могли догнать Defender и "убили" свои двигатели.

По словам Табаха, россияне действительно угрожали открыть огонь по эсминцу.

"Те, кто слышали переговоры, говорят, что россияне трижды говорили британцам: "Вы в водах Российской Федерации, покиньте…". Но британцы настаивали: "Мы в водах Украины согласно международному праву". Поэтому они не меняли курс и шли. В третий раз россияне сказали: "Иначе мы откроем огонь". Но британцы видели, что огонь они не могут открыть, у них нет такой возможности, иначе британцы, я уверен, избили бы их первыми. Они продолжали идти и игнорировать их", - рассказал военный в отставке в интервью изданию Obozrevatel.

При этом говорят, что были слышны какие-то выстрелы – шли российские учения.

"Черт их знает, может, они рыбу там глушили. А потом подумали: "Давайте мы скажем, что мы по ним стреляли". Это выглядит довольно странно, потому что Defender – это современный корабль, который видит и слышит все, что происходит в Черном море и дальше", - отметил Табах.

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Он добавил, что согласно информации от источника, которому он доверяет, российские пограничные катера не могли догнать британский эсминец, чтобы преградить ему путь, потому что эсминец движется намного быстрее.

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"Также, когда они вернулись к себе на базу, все их двигатели были убиты. Потому что они не могли так долго и так быстро идти", - отметил американский капитан в отставке.

"Двигатели там должны были стоять немецкие, но так как Россия под санкциями, они поставили китайские двигатели, и те не выдержали", - добавил Гарри Табах.

"Обстрел" британского эсминца Defender - о чем ранее сообщал Главред:

23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.

Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.

Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.