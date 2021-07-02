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Сожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном море

2 июля 2021, 07:20
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На российских катерах должны были стоять немецкие двигатели. Но из-за санкций они поставили китайские, которые не выдержали нагрузки из-за погони.

HMS Defender
Россияне действительно угрожали открыть огонь по эсминцу Defender, но не смогли бы это сделать / Фото Reuters

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах раскрыл подробности инцидента с британским эсминцем Defender возле берегов аннексированного Крыма. По его сведениям, российские пограничные катера не могли догнать Defender и "убили" свои двигатели.

По словам Табаха, россияне действительно угрожали открыть огонь по эсминцу.

"Те, кто слышали переговоры, говорят, что россияне трижды говорили британцам: "Вы в водах Российской Федерации, покиньте…". Но британцы настаивали: "Мы в водах Украины согласно международному праву". Поэтому они не меняли курс и шли. В третий раз россияне сказали: "Иначе мы откроем огонь". Но британцы видели, что огонь они не могут открыть, у них нет такой возможности, иначе британцы, я уверен, избили бы их первыми. Они продолжали идти и игнорировать их", - рассказал военный в отставке в интервью изданию Obozrevatel.

При этом говорят, что были слышны какие-то выстрелы – шли российские учения.

"Черт их знает, может, они рыбу там глушили. А потом подумали: "Давайте мы скажем, что мы по ним стреляли". Это выглядит довольно странно, потому что Defender – это современный корабль, который видит и слышит все, что происходит в Черном море и дальше", - отметил Табах.

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Он добавил, что согласно информации от источника, которому он доверяет, российские пограничные катера не могли догнать британский эсминец, чтобы преградить ему путь, потому что эсминец движется намного быстрее.

Читайте такжеОбстрел британского эсминца Defender: в НАТО озвучили резкое заявление в отношении РФ

"Также, когда они вернулись к себе на базу, все их двигатели были убиты. Потому что они не могли так долго и так быстро идти", - отметил американский капитан в отставке.

"Двигатели там должны были стоять немецкие, но так как Россия под санкциями, они поставили китайские двигатели, и те не выдержали", - добавил Гарри Табах.

"Обстрел" британского эсминца Defender - о чем ранее сообщал Главред:

  • 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.
  • ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.
  • Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.
  • Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Черное море аннексия Крыма Гарри Табах новости Украины и мира
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