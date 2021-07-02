Обстрел эсминца: дипломат назвала главную цель Британии с проходом у берегов Крыма

Эсминец Defender / Фото Reuters

После инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма российская сторона будет пытаться сохранить политическое лицо, заявила дипломат, эксперт-международник Юлия Осмоловская.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, верхушка РФ перед своим электоратом в контексте выборов в Госдуму в сентябре будет демонстрировать этот инцидент как раз с позиции мощи российской стороны.

"По версии российской стороны, они объявляли предупреждение (британскому эсминцу Defender - ред.) и даже осуществляли предупредительный огонь. Когда специалисты начинают анализировать эти действия, то выглядит довольно комичная ситуация, было отслеживание этих взрывов, западные специалисты говорят, что это вообще происходило в параллельном районе", - отметила дипломат.

В то же время эксперт обратила внимание на то, что с точки зрения интересов Украины, инцидент с участием британцев - это достаточно дерзкая демонстрация того, что есть международное право, и мир будет считаться именно с ним.

"Просто для россиян это было несколько неожиданно, даже несмотря на утечку документов, и мы видели их определенную растерянность. Они будут выгораживать свою позицию, это совершенно ясно", - добавила Осмоловская.

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Напомним, в РФ заявляли, что с целью "предупреждения" по курсу эсминца метнул бомбы военный самолет Су-24М. По сведениям российской стороны, после агрессивных мер Defender покинул границы "российского территориального моря".

Позже в Минобороны Великобритании утверждали, что россияне не открывали предупредительный огонь по эсминцу.