Не раніше, ніж через 20 років: президент Естонії спантеличила термінами вступу України до ЄС

Керсті Кальюлайд і Володимир Зеленський / president.gov.ua

На сьогоднішній день Україна не відповідає необхідним вимогам для вступу в Європейський союз, заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд.

ЄС повинен бути сміливішим у питанні розширення, в той же час Україна поки не підходить під вимоги членства, підкреслила вона в інтерв'ю Європейській правді.

"Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності... Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС", - заявила Кальюлайд.

Президент Естонії переконана в тому, що ЄС повинен прийняти якесь рішення з питання своїх східних партнерів.

"Або ми пропонуємо їм повноцінне членство, або створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії, - ред)", - додала Кальюлайд.

Реклама

Нагадаємо, раніше в Європейській комісії оцінили перспективи членства України в Європейському Союзі.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що не бачить перспектив для запуску процедури членства України в ЄС в найближчі 3-5 років.