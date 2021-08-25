Не раньше, чем через 20 лет: президент Эстонии озадачила сроками вступления Украины в ЕС

Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский / president.gov.ua

На сегодняшний день Украина не отвечает необходимым требованиям для вступления в Европейский союз, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

ЕС должен быть смелее в вопросе расширения, в то же время Украина пока не подходит под требования членства, подчеркнула она в интервью Европейской правде.

"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - заявила Кальюлайд.

Президент Эстонии убеждена в том, что ЕС должен принять какое-то решение по вопросу своих восточных партнеров.

"Либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии, - ред)", - добавила Кальюлайд.

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Напомним, ранее в Европейской комиссии оценили перспективы членства Украины в Европейском союзе.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не видит перспектив для запуска процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие 3-5 лет.