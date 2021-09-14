Не стримав сміх: Шмигаль відреагував на ініціативу переходу України на латиницю

Шмигаля розсмішив питання про перехід України на латиницю / скріншот

Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля запитали, що він думає про ідею переходу українського правопису з кирилиці на латиницю, яку запропонував секретар РНБО Олексій Данилов. У відповідь глава уряду розсміявся.

Шмигаль під час пресконференції запропонував все питати у секретаря РНБО Олексія Данілова, який висунув таку ініціативу. "Він дасть всі відповіді. Дякую", – сказав прем'єр журналістці, яка поставила питання.

При цьому Шмигаль не зміг стримати усмішки.

Перехід на латиницю в Україні: суть питання

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов виступив за перехід української мови на латиницю. На його думку, перехід на латиницю стане "одою з фундаментальних речей".

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Крім того, він в черговий раз висловився на підтримку двох мов в нашій країні: української, а також англійської. На його переконання, Англійська мова повинна бути обов'язковою і вивчити її повинні всі. Данилов зазначив, що англійська – мова цивілізованого світу.

Пізніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь сказав, що заява Данилова про латиницю є необґрунтованою розмовою, а не ініціативою.

В Інституті української мови наголосили, що українська писемність багато століть ґрунтувалася на кирилиці, тому змінювати її на формат латиниці є руйнуванням традиції. Переконані, що теоретичний перехід України на латиницю можна назвати нонсенсом.