"Не чіпайте тачку. За Путіна не голосували": під Києвом побачили Мерседес з російськими номерами

Мерс / Telegram-канал|Підслухано у водіїв / Київ

У Броварах (Київська область, передмістя столиці України) користувачі Мережі помітили автомобіль типу седан марки Mercedes-Benz з московськими номерами. Відповідна фотографія була опубілкована в Telegram-каналі Підслухано у водіїв|Київ.

Крім того, на задньому склі автомобіля була величезна наклейка: "Ми за Путіна не голосували. Не чіпайте тачку".

читайте також"Путін тобі них*я не допоможе". У Сумах поліція з гонитвою затримала водія джипа з російськими номерами: відео

Нагадаємо, раніше, в серпні 2019 року повідомлялося про те 19 серпня, в понеділок, біля будівлі Національного банку України чорний Mercedes з російськими номерами викликав серйозну заклопотаність. Водій заснув за кермом, при цьому поруч з ним – пляшка горілки. Правоохоронцям з великими труднощами вдалося витягти чоловіка з машини.

До того, в листопаді 2018 року на Одещині активісти в масовому порядку зупиняли вантажівки з російськими номерами - намагаючись таким способом домогтися звільнення українських моряків, взятих у полон росіянами після збройного зіткнення 25 листопада в Азовському морі.