Не влаштувала панамка: маму дівчинки в дитсадку під Дніпром цькували і вимагали гроші

Маму забуллили за одяг / УНІАН

На Дніпропетровщині потрапив у скандал дитячий сад "Малюк". Мама дитини, яка прийшла в дошкільний заклад вперше, заявила про цькування і вимагання грошей з боку виховательок.

Як повідомляє ТСН, за словами Інни Гребцової, яка з родиною переїхала в П'ятихатки рік тому, вона записала свою дочку в садок ще рік тому.

"Нам відразу сказали, що так як ми чужі/приїжджі то платити потрібно буде вдвічі більше, я погодилася. У перший же день я принесла все за списком: папір, антисептики, файли і т.д., все називали. У перший же день я оплатила за харчування 350 грн, всі чеки принесла. Наступного дня я привела дитину, її прийняли, мені в слід завідуюча крикнула:"Одягайтеся пристойніше, ми - державна установа". Я була в шортах і майці, за домашніми справами, пранням килимів, упустила час. Я, звичайно, потім виправилася", - поділилася жінка.

Після цього, завідуюча взязалсь за зовнішній вигляд її дочки.

"Ми прийшли в садок, на моє вітання завідуюча відповіла:" А більш пристойною панамки не було для дитини? І дитина одягнена не по сезону". Я відповіла, що в її рюкзаку у вас лежить її кофта, і взагалі в тому рюкзаку лежить 5 пар трусів, шорти, майки і кофти на всі випадки. На що отримала відповідь: "Нам що бігати зараз її кофту або рюкзак Шукати? "При цьому вона кілька разів мені говорила:" ти можеш одягнути нормально маску? Ти не можеш маску одягнути нормально, а я ще чекаю, що дитину нормально одягнеш". При цьому під час цієї розмови вісім батьків привели своїх дітей і жоден з них не був у масці взагалі", - продовжує Інна.

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Це змусило Інну запитати у завідуючої, чому вона так не чіпляється до інших батьків. На що та відповіла: "Ти бачила на яких тачках вони приїжджають? Яке може бути до них упереджене ставлення?".

Після цього жінка більше не повела доньку в дитсадок.

"Завідувачка прямо сказала, що їй все одно, куди я буду скаржитися або писати заяви. Що ще сама пошкодую. Мені вже сказали, що вона не хотіла, щоб ми йшли, а просто натякала на смачні цукерки, коньяк і конверт. Моя дитина в 1,10 місяців самостійно їсть, перейшов на горщик, дуже товариський, не боїться чужих людей, я не просто привела не підготовленого дитини в садок і пішла. Я впевнена була, що і з мого боку і з боку дитини все виконано, на жаль, в дитячому садку навіть "Доброго ранку" платне", - розповіла Інна.

Також вона додала, що розмовляла з цього приводу з мером П'ятихаток, який сказав їй, щоб "вона сміливо приводила дитину в дитсадок".

У свою чергу, директор дошкільного закладу "Малятко" у П'ятихатках Вікторія Полова розповіла іншу версію скандалу, що склався. За її словами, мати привела дитину в дитсадок роздягненим, в той час, коли на вулиці було холодно.

"Вона була одягнена в короткі шорти і прозору майку, через яку просвічувався елемент купального костюма. Я сказала їй: "Вибачте, але ви підходите до організації і трохи звертайте увагу на те, у що ви одягнені". Їй це не сподобалося. Наступного разу зовнішній вигляд у неї був належний, але дитину вона привела злегка одягненим, але було настільки прохолодно, що ми - дорослий персонал були в піджаках. Кажу: "Ви трошки не по погоді дитину одягли". Не сподобалося. Вона на емоціях сказала, що є рюкзак з одягом. Знайшли рюкзак і через кілька хвилин дитину одягли. Про панамку мова взагалі не йшла", - розповіла Полова.

Також вона сказала, що не хоче, щоб Інна забирала дочку з дитсадка, оскільки та швидко адаптувалася. Всі речі і антисептики мати вже забрала, а ось про гроші в установі нічого не знають.

"У нас є обов'язковий платіж за харчування дитини в садку - у нас йде передоплата. Більше нічого вона не проплачувала і нічого у неї ніхто не просив. Для встановлення розміру батьківської плати є рішення міської ради. На сьогодні 27,50 становить сума харчування в день, з них 16,50 оплачують батьки. Про "фермерів" вперше чую", - додала завідувачка.

Нагадаємо, в селищі Димер Київської області спалахнув скандал навколо путівок в дитячий табір. Замість дітей-пільговиків вони дісталися дітям співробітників міськради.

Батько одного з "потерпілих" Василь розповів, що його син повинен був виїхати до моря в Очаків, проте замість нього поїхала інша дитина.

Відзначається, що список з 70 дітей, був підписаний і затверджений мокрою печаткою, потрапив в Мережу випадково, завдяки одному з депутатів Димерської міськради. І в ньому справжні імена тих, хто повинен був потрапити на відпочинок, фінансований державою. Однак насправді виявилося все по-іншому. Ті, кого в списку немає, купаються в морі, а ті, хто в ньому є, сидять вдома.