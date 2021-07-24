"Не віримо РФ": Вітренко різко відповів на пропозицію одо транзит газу в обмін на невигідну закупку

Україна відповіла на газову пропозицію РФ / Reuters

Пропозиції щодо збереження транзиту через Україну в обмін на невигідні закупівлі російського газу для нашої країни неприйнятні, заявив глава НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

Коментуючи в ефірі каналу Україна 24 заяву голови правління Газпрому Олексія Міллера про готовність забезпечити і збільшити транзит газу через Україну при додаткових закупівлях російського газу, Вітренко сказав, що Україна не прийме "такі дискримінаційні пропозиції".

"По-перше, це (заява Міллера) можна поєднати з попередніми заявами Путіна, які фактично полягають у тому, що вони хочуть, щоб Україна безпосередньо домовлялася з Росією. Але ці домовленості, і Путін натякав на це прямо, включали і імпорт російського газу. І так завжди було, що росіяни наполягали, щоб ми купували багато російського газу за ціною, яка значно вище ринкової. І наслідком всього цього було те, що ми в середньому платили на $5 млрд більше за російський газ, ніж ми отримували за транзит", - зазначив Вітренко.

Він додав: "Ось таке продовження транзиту, коли Україна ще повинна доплачувати Росії, нам не потрібно. Ми зараз витрачаємо менше на весь імпортований газ, ніж отримуємо за транзит. Зараз Україна в плюсі, ми отримуємо гроші до держбюджету. Якісь домовленості, які призводять до того, що гроші з України йдуть в Росію, нам не потрібні".

Вітренко також закликав тверезо оцінювати надійність будь-яких обіцянок з боку РФ.

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"Росія нам гарантувала безпеку в межах Будапештського меморандуму. Нам Будапештський меморандум-2 не потрібен. Ми не можемо вірити ніяким гарантіям Росії після того, як вони всі гарантії ... дуже цинічним способом про них просто забули, здійснили військове вторгнення в Україну", - підсумував Вітренко.

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Раніше Міллер заявив про те, що Газпром готовий транспортувати через Україну після 2024 року газ для постачання за новими контрактами.

"Газпром" завжди підкреслював готовність до продовження транзиту газу через Україну, в тому числі і після 2024 року, виходячи з економічної доцільності і технічного стану української газотранспортної системи", - заявив Міллер.

Нагадаємо, Газпром для поставок газу в Європу, забронював на серпень всі 15 мільйонів кубічних метрів потужностей української ГТС, які були виставлені на аукціон.

США і Німеччина 21 липня підписали угода з реалізації Північного потоку-2. Документ передбачає роботу Німеччини над продовженням транзитного договору між Росією і Україною на 10 років. Чинна угода завершується в 2024 році.