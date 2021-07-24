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"Не верим РФ": Витренко резко ответил на предложение о транзите газа в обмен на невыгодные закупки

24 июля 2021, 16:26

Украина не примет "дискриминационные предложения" РФ, подчеркнул глава Нафтогаза.

газ_транзит газа
Украина ответила на газовое предложние РФ / Reuters

Предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы, заявил глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

Комментируя в эфире канала Украина 24 заявление главы правления Газпрома Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа, Витренко сказал, что Украина не примет "такие дискриминационные предложения".

"Во-первых, это (заявление Миллера) можно совместить с предыдущими заявлениями Путина, которые фактически состоят в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит", - отметил Витренко.

Он добавил: "Вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны".

Витренко также призвал трезво оценивать надежность любых обещаний со стороны РФ.

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"Россия нам гарантировала безопасность в пределах Будапештского меморандума. Нам Будапештский меморандум-2 не нужен. Мы не можем верить никаким гарантиям России после того, как они все гарантии ... очень циничным способом о них просто забыли, совершили военное вторжение в Украину", - подытожил Витренко.

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Ранее Миллер заявил о том, что Газпром готов транспортировать через Украину после 2024 года газ для поставки по новым контрактам.

"Газпром" всегда подчеркивал готовность к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы", - заявил Миллер.

Напомним, Газпром для поставок газа в Европу, забронировал на август все 15 миллионов кубических метров мощностей украинской ГТС, которые были выставлены на аукцион.

США и Германия 21 июля подписали соглашение по реализации Северного потока-2. Документ предусматривает работу Германии над продлением транзитного договора между Россией и Украиной на 10 лет. Действующее соглашение завершается в 2024 году.

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