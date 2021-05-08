Витренко рассказал, при каких условиях цена на голубое топливо упадет

Новоиспеченный глава "Нафтогаза" подчеркнул, что цена снижается рыночным способом, на розничном никто не злоупотребляет, маржа минимальная.
Цена на газ для населения может быть снижена благодаря прозрачному рынку, честной конкуренции и отсутствию посредников, заявил новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Тарифы на газ – это все-таки вопрос регулятора, то есть государства. Мы будем сотрудничать с регулятором, чтобы эта проблема была эффективно решена", - сказал Витренко в эфире телеканала Украина 24.
Он подчеркнул, что в отношении газа как товара – нужно, чтобы была честная конкуренция.
"То есть рыночным способом снижается цена, на розничном никто не злоупотребляет, маржа минимальная, и таким образом люди получают честную и справедливую минимальную цену. Также не будет никаких посредников, надстроек искусственных, которые непонятно какую ценность создают. Не будет преференциального доступа к газу – наоборот, мы сделаем так, чтобы все было прозрачно и даже упрощено", - сообщил он.
Цена на газ в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- В НКРЭКУ приняли постановление о годовой цене на газ для населения. Все украинские поставщики газа обязаны с 1 мая 2021-го установить базовую цену на год и не повышать ее.
- Поставщики газа в Украине начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета.