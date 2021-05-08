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Витренко рассказал, при каких условиях цена на голубое топливо упадет

8 мая 2021, 08:08
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Новоиспеченный глава "Нафтогаза" подчеркнул, что цена снижается рыночным способом, на розничном никто не злоупотребляет, маржа минимальная.

Юрий Витренко
Витренко рассказал, при каких условиях цена на голубое топливо упадет / УНИАН

Цена на газ для населения может быть снижена благодаря прозрачному рынку, честной конкуренции и отсутствию посредников, заявил новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Тарифы на газ – это все-таки вопрос регулятора, то есть государства. Мы будем сотрудничать с регулятором, чтобы эта проблема была эффективно решена", - сказал Витренко в эфире телеканала Украина 24.

Он подчеркнул, что в отношении газа как товара – нужно, чтобы была честная конкуренция.

"То есть рыночным способом снижается цена, на розничном никто не злоупотребляет, маржа минимальная, и таким образом люди получают честную и справедливую минимальную цену. Также не будет никаких посредников, надстроек искусственных, которые непонятно какую ценность создают. Не будет преференциального доступа к газу – наоборот, мы сделаем так, чтобы все было прозрачно и даже упрощено", - сообщил он.

Цена на газ в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
  • В НКРЭКУ приняли постановление о годовой цене на газ для населения. Все украинские поставщики газа обязаны с 1 мая 2021-го установить базовую цену на год и не повышать ее.
  • Поставщики газа в Украине начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета.

Юрий Витренко новости Украины цена на газ для населения
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