Витренко рассказал, при каких условиях цена на голубое топливо упадет / УНИАН

Цена на газ для населения может быть снижена благодаря прозрачному рынку, честной конкуренции и отсутствию посредников, заявил новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Тарифы на газ – это все-таки вопрос регулятора, то есть государства. Мы будем сотрудничать с регулятором, чтобы эта проблема была эффективно решена", - сказал Витренко в эфире телеканала Украина 24.

Он подчеркнул, что в отношении газа как товара – нужно, чтобы была честная конкуренция.

"То есть рыночным способом снижается цена, на розничном никто не злоупотребляет, маржа минимальная, и таким образом люди получают честную и справедливую минимальную цену. Также не будет никаких посредников, надстроек искусственных, которые непонятно какую ценность создают. Не будет преференциального доступа к газу – наоборот, мы сделаем так, чтобы все было прозрачно и даже упрощено", - сообщил он.

Цена на газ в Украине – о чем сообщалось ранее: