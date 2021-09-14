"Не віримо Заходу": Україна повинна перетворюватися на гнучку військову державу - Кулеба

Дмитро Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував євроінтеграційні перспективи України та відносини із Заходом.

Як підкреслив він в інтерв'ю британському виданню The Independent, Україна вже не вірить обіцянкам західних партнерів, а прагнутиме стати гнучкою військовою державою, за типом Ізраїлю.

Глава українського зовнішньополітичного відомства звернув увагу на те, що Україна отримала ряд гірких зовнішньополітичних уроків.

"Обіцянки заходу, швидше за все, не будуть виконані. Ми не віримо обіцянкам", - зазначив він.

Глава МЗС України впевнений в тому, що наша країна може покладатися тільки на себе. І в перспективі це означає, що потрібно навчитися перетворюватися на гнучку військову державу за типом Ізраїлю.

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"Обставини не залишають вибору. Армія, дипломатія і український народ - ось що нам потрібно, щоб вижити", - додав Кулеба.

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Раніше Кулеба заявив про те, що західні країни використовують тему проблем з реформами в Україні, щоб не визнавати своєї неготовності говорити про її членство в ЄС.

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За словами міністра, нинішні відносини між Україною та ЄС можна охарактеризувати як "стратегічну невизначеність".