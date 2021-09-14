"Не верим Западу": Украина должна превращаться в гибкое военное государство - Кулеба

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал евроинтеграционные перспективы Украины и отношения с Западом.

Как подчеркнул он в интервью британскому изданию The Independent, Украина уже не верит обещаниям западных партнеров, а будет стремиться стать гибким военным государством, по типу Израиля.

Глава украинского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что Украина извлекла ряд горьких внешнеполитических уроков.

"Обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям", - отметил он.

Глава МИД Украины уверен в том, что наша страна может полагаться только на себя. И в перспективе это означает, что нужно научиться превращаться в гибкое военное государство по типу Израиля.

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"Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить", - добавил Кулеба.

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Ранее Кулеба заявил о том, что западные страны используют тему проблем с реформами в Украине, чтобы не признавать своей неготовности говорить о её членстве в ЕС.

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По словам министра, нынешние отношения между Украиной и ЕС можно охарактеризовать как "стратегическую неопределенность".