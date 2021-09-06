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Нелегальний чорний бізнес: у Львові чоловік влаштував кладовище на чужих землях

6 вересня 2021, 19:45

Чоловік веде похоронний бізнес і іншого варіанту поховання не бачить.

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Чоловік ховає людей не чужій землі / Захід . Ні

Кричущий вчинок зробив і продовжує робити 62-річний львів'янин. Чоловік захопив землю одного із садово-городніх кооперативів у селі Рясне-Руське Львівського району. Однак не для посіву або забудови, а для бізнесу. Причому, нестандартного - він влаштував там приватне кладовище.

Про це розповіли у понеділок, 6 серпня, у відділі комунікації поліції області, до якої надійшла колективна заява від учасників кооперативу.

Люди нарікають, що директор однієї з громадських організацій без їх відома і згоди організував на їхніх же землях кладовище. Більш того, він за гроші ховає там людей.

Місцеве видання Zaxid.net пише, що "підприємцем" є Ярослав Мартинов.

"Люди тут вирощували дерева, обробляти землю, як могли. Он дивіться: тут було дерево, і тут було дерево, а тут троянда була - це ж видно. Все знищили, щоб зробити могили", - зазначила керівник садово-городнього кооперативу "Підлісся" Наталія Ониськів.

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Відомо, що з 1993 року ці землі були в користуванні членів Українського товариства сліпих, які в 2008 році створили кооператив "Підлісся". Таким чином люди намагалися прискорити процес оформлення права власності на землю.

Мартинов - керівник громадської організації "Пам'ять". Він здавна займається похованнями на частині кладовища, яку раніше забрав у корпоративу "Червона Калина", бо на неї не було оформлено право власності.

При цьому, користувачі "Підлісся" ще в 2013 році підписали з чоловіком договорів про те, що він не буде займати їх землі і навіть обгородили свої ділянки колючим дротом. Але навесні 2019 року там почали з'являтися нові могили.

Зараз на нелегальному кладовищі вже є 360 поховань і 40 склепів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України - самовільне зайняття земельної ділянки.

Якщо справа дійде до кінця, то порушнику загрожує штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до шести місяців арешту.

Сам Ярослав Мартинов визнає, що проводить поховання на самозахоплених землях. Але от рішуче заявляє, що відмовлятися від своєї похоронної діяльності не планує.

"А де я повинен був ховати? Я ховаю п'яту частину львів'ян! Мені ніде було людей ховати, на вулиці коронавірус, смертність збільшилася вдвічі. Я написав звернення до міської ради з розширення кладовища. Два роки минуло, я відповіді так і не отримав. Мені було ніде ховати, і я сунувся самовільно", - розповів чоловік.

Крім того, чоловік каже, що як має платить всі податки.

Влада міста стверджує, що намагається зупинити нелегальні поховання, але поліція чомусь не вживає заходів.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік вбив бездомного на кладовищі. Він ударив людину тим, що було під руками - хрестом. Внаслідок той помер.

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новини Львова кладовища
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